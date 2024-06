Na co postawić latem w pielęgnacji? Ten krok jest bardzo ważny

Lot Wizz Air x Sky High do Barcelony! Maybelline New York unosi rzęsy do samego nieba!

Nie ma co ukrywać, nawilżenie jest kluczem do pięknej skóry. Odpowiednio nawodniona skóra staje się gładsza, bardziej promienna i przede wszystkim zdrowia. Pamiętaj, by pić co najmniej 1,5 litra wodzy dziennie (tak, w ten sposób również nawilżasz swoją skórę) oraz by, stosować odpowiednie kosmetyki do ciała. Kiedy zima odchodzi w niepamięć podwójną uwagę zwracamy na skórę ciała i przygotowuje ją na letnie miesiące. Warto zatem w tym czasie postawić na mocno odżywcze i nawilżające kosmetyki, które odżywią skórę i sprawią, że odzyska ona swoją witalność.

Zobacz także: To najszczęśliwszy dzień w czerwcu 2024. Numerologiczna przepowiednia obfitości spełni marzenia o bogactwie. Jak je przyciągnąć?

Jakie kosmetyki nawilżą skórę?

Teaology Peach Tea Hydra Cream

Ten krem do twarzy o lekkiej konsystencji i wspaniałym, hipoalergicznym zapachu zapewnia intensywne nawilżenie. Opracowany na bazie przeciwutleniającego naparu z niebieskiej herbaty, ekstraktu z brzoskwini i inuliny chroni mikrobiom skóry. Formuła kremu została wzbogacona o inulinę, prebiotyk, który działa jako suplement diety dla przyjaznego organizmu. Dzięki obecności tego prebiotyku przyjazne bakterie szybciej się regenerują i rosną, a szkodliwe są redukowane.

i Autor: materiał prasowy Teaology

Teaology Hyaluronic Infusion

Serum do twarzy z zawartością optymalnego stężenia kwasu hialuronowego o 3 masach cząsteczkowych oraz naparu z niebieskiej herbaty, który działa antyoksydacyjnie i nawilżajaco na skórę. Serum można stosować codziennie.

i Autor: materiał prasowy Teaology

Collistar Attivi PuriHYALURONIC ACID + CERAMIDES AQUAGEL

Collistar przedstawia najnowszą linię preparatów z pogranicza kosmetyki i medycyny estetycznej: CZYSTE SKŁADNIKI AKTYWNE. Stosowane w medycynie składniki aktywne w najczystszej postaci. Kolagen jest jednym z najważniejszych białek znajdujących się w skórze. Odpowiada za jej gęstość i spoistość, przywraca napięcie i elastyczność, zapobiega powstawaniu zmarszczek i starzeniu się skóry.

i Autor: materiał prasowy Collistar

SVR B3 Essence Hydra

SVR B3 Essence Hydra to wyjątkowa esencja nawilżająca, zaprojektowana z myślą o intensywnym nawilżeniu i regeneracji skóry. Zawiera kwas hialuronowy oraz 2% stężenie witaminy B3, która wspomaga barierę ochronną skóry, redukuje przebarwienia i pierwsze oznaki starzenia. Lekka i szybko wchłaniająca się formuła sprawia, że jest to idealny wybór dla każdego typu cery (także dla skóry wrażliwej), przywracając jej zdrowy i promienny wygląd.

i Autor: materiał prasowy SVR