Na moda na jesienne wyprawy

W swoich kolekcjach Alpine Pro stawia na jakość, wytrzymałość i parametry techniczne, jak ochrona przed deszczem czy oddychalność. Ale dba także i o to, by produkty świetnie się prezentowały oraz zapewniały komfort i swobodę - podczas wycieczek i na co dzień.

W góry, na spacer i na narty

W Alpine Pro znajdziemy trzy główne kolekcje, dopasowane do naszych potrzeb. Outdoor to techniczne kurtki, spodnie, bluzy, koszulki i buty dla miłośników pieszych wycieczek czy wypraw w góry. Kolekcja Performance to z kolei odzież, obuwie i akcesoria o sportowym charakterze, dla miłośników biegania czy kolarstwa. W serii Authentic marka stawia na codzienne, casualowe stylizacje dla całej rodziny. Alpine Pro to również akcesoria czy plecaki, zaś zimą króluje kolorowa odzież narciarska.

Do najważniejszych produktów jesiennej kolekcji należą kurtki sofshellowe, jak modele Hoor i Hoora. Ich specjalna powłoka Windbarrier chroni przed zimnym wiatrem, a równocześnie zapewnia pełną oddychalność. Pięć kieszeni, odpinany kaptur, odblaskowe elementy i lekkie polarowe podszycie to tylko niektóre funkcjonalne elementy tej kurtki, która świetnie sprawdzi się także w mieście.

Dla wytrawnych turystów i na co dzień

Na dalsze wyprawy polecają się modele Zarr i Zarra, czyli trekkingowe kurtki przeciwdeszczowe, z wodoodporną membraną 15 000 mm, której niestraszny deszcz. Lekko rozciągliwy materiał, nieprzeciekające szwy i dodatkowa impregnacja tworzą idealną kurtkę dla wymagającego piechura, który nie boi się żadnej pogody.

Kurtki Rogit i Rogita są z kolei propozycją Alpine Pro na chłodniejsze dni. Te dynamiczne, sportowe modele wypełnione są naturalnym puchem, co zapewnia niezwykłą lekkość i wysoką kompresję, a przede wszystkim – ochronę przed chłodem. W „miejskiej” kolekcji Authentic znajdziemy z kolei dwustronne modele Erom i Eroma z syntetycznym wypełnieniem, o licznych wariantach kolorystycznych, idealne na codzienne wyzwania.

Jesienne chłody? Nie ma problemu!

Trzecia pora roku lubi nas postraszyć przygruntowym przymrozkiem czy chłodnym wieczorem. Stąd w sezonowej kolekcji Alpine Pro wybór rzeczy „pod spód” jest bardzo bogaty. Przyjrzyjmy się bluzom Eflin i Eflina. Zapewniając ciepło, sprawdzą się idealnie w ubiorze „na cebulkę”. Wykorzystamy je także jako bluzy na co dzień – sekretem są oryginalne, powtarzające się wzory.

Jesień to chłód i deszcz, warto więc zadbać także o odpowiednie obuwie. Tu wybór jest ogromny – od modeli sportowych, idealnych do biegania, aż po wysokie buty trekkingowe. Na jesień poleca się model Qede, o dynamicznej kolorystyce i sportowym charakterze.

Wprost z pobliskich Czech

Marka Alpine Pro narodziła się w 1994 roku w Czechach i szybko zyskała zaufanie amatorów i profesjonalistów – dość powiedzieć, że dziś jest dostawcą odzieży dla narodowej drużyny olimpijskiej Czech.

Alpine Pro szybko rośnie także na polskim rynku, gdzie zaprasza klientów do ponad 20 salonów firmowych, kilkudziesięciu partnerskich sklepów agencyjnych na terenie całego kraju oraz sklepu internetowego www.alpinepro.pl.

i Autor: materiał prasowy Alpine Pro

i Autor: materiał prasowy Alpine Pro

i Autor: materiał prasowy Alpine Pro