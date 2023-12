Na świecie zabijają się o ten polski kosmetyk. U nas jest tani jak barszcz. Za 25 zł wygładzisz skórę jeszcze przed świętami. Efekt gładkiej i lśniącej cery

Polski kosmetyk, który robi furorę za świecie. Daje efekty niczym wysokopółkowy produkt

Cudze chwalicie, a swojego nie znacie. Ta maksyma świetnie sprawdza się w świecie kosmetyków. Polska posiada wiele rewelacyjnych marek, które swoim działaniem nie ustępują w niczym drogim, zagranicznym produktom. Kosmetyki Bielendy, BasicLab, Iwostin czy tołpy to klasa sama w sobie. Produkt tej ostatniej marki zyskał nawet uznanie na świecie. Mowa peelingu 3 enzymy. To wyjątkowy peeling, które nie zawiera w swoim składzie mechanicznym drobinek złuszczających ani kwasów AHA. Zrogowaciały naskórek usuwany jest dzięki połączeniu trzech aktywnych enzymów. Produkt ten jest idealny dla skóry wrażliwej oraz skłonnej do trądziku. Enzymy wnikają w głębokie warstwy skóry sprawiając, że cera jest idealnie wygładzona i pełna blasku. To świetny produkt na szybką regenerację cery przed światami. Tołpa peeling 3 enzymy kupisz za około 25 zł.

Na świecie pokochali peeling tołpy. To bestseller, obok którego trudno przejść obojętnie

Jedna z beauty influencerek zajmująca się testowaniem kosmetyków poleca peeling 3 enzymy. Dani Nicholls na TikToku wskazuje, że odkąd stosuje ten produkt, to jej skóra wygląda o wiele lepiej. Jest promienna, gładka i odzyskała zdrowy wyląd. Kobieta wskazuje, że również jej niedoskonałości stały się mniejsze i nie pojawiają się już tak często na skórze.

i Autor: Materiały prasowe tołpa