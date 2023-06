Na taką promocje w Pepco czekałyście. Najpiękniejsze szorty na lato 2023 dla kobiet po 50-tce za jedyne 30 zł. Wysmuklają nogi i dodają elegancji na najwyższym poziomie

Promocje w Pepco. Modne szorty dla kobiet po 50-tce za 30 zł

Najnowsze promocje w Pepco to modowe spełnienie wakacyjnych marzeń. W ofercie znajdziesz modne modele szortów, które idealnie pasować będzie kobietom dojrzałym. To przepiękny fason, który podkreśla i wysmukla nogi. Tego rodzaju szorty nadają się nawet do bardziej eleganckich stylizacji, możesz je zestawić z marynarką lub jedwabną bluzką. Szorty damskie z promocji Pepco posiadają luźniejsze nogawki, dzięki czemu idealnie sprawdzą się na sylwetkach z masywniejszymi udami. Wykonane są w 100 proc. z wiskozy, co sprawia, że dobrze układają się na figurze i się nie gniotą. Są to spodnie z wysokim stanem, co podkreśla talię i maskuje brzuszek. Szorty z promocji Pepco posiadają również ozdobne wiązane w pasie oraz kieszenie. To rewelacyjny model dla kobiet po 50-tce, które nie czują się komfortowo w krótkich i bardzo obcisłych szortach. Ten fason jest bardzo elegancki i szykowny. Szorty z promocji Pepco rewelacyjnie będą wyglądały zestawione z klasyczną koszulka lub cienkim sweterkiem.

Zobacz także: Szykowny sposób na wiązanie chusty dla eleganckich kobiet. Niczym Audrey Hepburn w "Rzymskich wakacjach". Ten trik sprawdzi się latem

i Autor: Materiały prasowe Pepco promocje

Sonda Co najczęściej kupujesz w Pepco? Ubrania dla siebie i rodziny Akcesoria domowe do kuchni czy łazienki Zabawki dla dzieci Nie kupuje w Pepco