Na taką promocję w Rossmann kobiety czekały od dawna. Luksusowe perfumy damskie za 49 zł. Nuty kwiatowe w sam raz na jesień. "Koleżanki zwariowały na jego punkcie"

Promocje w Rossmannie to zawsze dobra okazja, aby kupić swoje ulubione kosmetyki w znacznie niższych cenach. Jeszcze do 2 listopada 2023 ofertą objęte są perfumy damskie, których ceny spadły nawet o kilkadziesiąt złotych. Wśród nich prawdziwa perełka i jeden z faworytów wielu Polek. Woda perfumowana Elizabeth Arden 5th Avenue jest wprost idealną na jesień. To kwiatowe perfumy z subtelną nutą orientu, które otulą w czasie chłodnych i deszczowych dni. Przeplatają się w niej nuty kwiatów, cytrusów, wanilii i drzewa sandałowego. Zapach Elizabeth Arden 5th Avenue da poczucie elegancji i luksusu w nowojorskim stylu. Te luksusowe perfumy w promocji Rossmanna kosztują teraz aż 20 złotych mniej niż zwykle.

Perfumy damskie w promocji Rossmanna za 49 zł

Za te kultowe perfumy damskie w promocji Rossmanna zapłacisz jedynie 48,99 zł za flakonik 30 ml. Warto wspomnieć, że regularnie kosztują 69,99 zł. Kobiety pokochały zapach Elizabeth Arden 5th Avenue i chwalą go pozytywnymi opiniami w sieci.

"Żona bardzo lubi ten zapach, więc po raz kolejny postanowiłem, aby był prezentem, tym razem pod choinkę"

"Miałam wiele dobrych perfum, ale ten używam już od kilku lat. Rewelacja. Zapach utrzymuje się bardzo długo i jest przepiękny"

"to najpiękniejszy zapach pod słońcem , bardzo kobiecy"

- piszą w sieci internauci.

i Autor: Rossmann Perfumy z promocji Rossmanna