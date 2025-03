NAGO na wiosnę

Bluza z bawełny /17/15/

Nie ma nic lepszego niż miękką, wygodna bluzą – szczególnie gdy jest tak przyjemna w dotyku, jak ta nowość z efektem peach skin. To delikatne, gładkie wykończenie sprawia, że jest jak druga skóra – ciepła i niesamowicie komfortowa. Krótszy, oversize’owy krój z obniżoną linią ramion nadaje jej nowoczesny charakter, a obszerny kaptur otula w chłodniejsze dni. Dzianina została wyprodukowana w Polsce i posiada prestiżowy certyfikat GOTS, gwarantujący najwyższą jakość i ekologiczne standardy produkcji. Bluza ta to idealny wybór na wiosenne spacery, letnie wieczory i wszystkie momenty, gdy chcesz czuć się swobodnie, ale stylowo.

Koszula z bawełny /12/15/

Ta koszula to definicja subtelnej elegancji w swobodnym wydaniu. Bufiaste rękawy i romantyczne wiązania sprawiają, że nosi się ją jak mgiełkę – lekko i przyjemnie. Ażurowa bawełna dodaje jej wyjątkowego charakteru, podkreślając delikatność i eteryczność.

Największy atut? Możesz nosić ją na dwa sposoby – z wiązaniem z przodu lub z tyłu, dopasowując ją do swojego nastroju i stylu. To ponadczasowy element garderoby, który świetnie wygląda zarówno w casualowym, jak i bardziej eleganckim wydaniu.

Kardigan z bawełny organicznej /16/06/

Czas na sweter, który idealnie wpisuje się w wiosenne dni – lekki, przewiewny, a jednocześnie przyjemnie otulający. Ten kardigan to połączenie ponadczasowego stylu z maksymalnym komfortem. Ma swobodny, oversizowy krój, obniżoną linię ramion i elegancki dekolt w serek, dzięki czemu pasuje do wszystkiego – od zwiewnych sukienek po ulubione jeansy. Aksamitny, mięsisty splot, subtelne ściągacze i klasyczna forma sprawiają, że to coś więcej niż chwilowy trend – to sweter, do którego będziesz wracać przez lata.

Kurtka z bawełnianego sztruksu /18/13/

Jeśli szukasz kurtki, która sprawdzi się na każdą okazję – to właśnie ona. Koszulowa kurtka z bawełnianego sztruksu to ponadczasowy fason w nowoczesnym wydaniu. Luźny krój i obniżona linia ramion sprawiają, że wygląda świetnie zarówno narzucona na lekki top, jak i warstwowo – z ulubionym swetrem pod spodem. W NAGO jakość zawsze idzie w parze ze świadomością – kurtka została uszyta w Polsce z certyfikowanej bawełny bez zbędnych chemikaliów, co sprawia, że jest zarówno przyjazna dla skóry, jak i dla środowiska.

Spodnie z bawełny organicznej /04/14

Klasyczne, uniwersalne i tak wygodne, że nie będziesz chciała ich zdejmować – luźne spodnie z organicznej bawełny wyróżnionej certyfikatem GOTS to must-have w każdej wiosennej garderobie. Wykonane z prążkowanej dzianiny, miękkiej i przyjemnej w dotyku, a do tego wyprodukowanej w Polsce, dopasowują się do sylwetki dzięki elastycznej gumie w pasie, zapewniając maksymalny komfort noszenia. Długie, proste nogawki i minimalistyczny fason sprawiają, że świetnie komponują się zarówno z szeroką bluzą, jak i dopasowanym topem. Nie mogło zabraknąć również praktycznych kieszeni, które zawsze się przydają.

Body z bawełny organicznej 01/42/

Nowe body z bawełny organicznej to spotkanie minimalizmu z niewymuszoną elegancją. Klasyczna forma została przełamana efektownym, dekoracyjnym dekoltem, który subtelnie podkreśla szyję i ramiona. Prążkowana dzianina również z certyfikatem GOTS i wyprodukowana w Polsce otula sylwetkę idealnie dopasowując się do ciała. Dzięki praktycznemu zapięciu na trzy bezniklowe napy, body pozostaje na swoim miejscu przez cały dzień, zapewniając pełen komfort noszenia. Świetnie sprawdzi się w codziennych stylizacjach – z jeansami i oversizową marynarką. Dostępne w trzech kolorach – klasycznej czerni, delikatnym kremie i głębokim odcieniu niebieskiego.