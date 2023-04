i Autor: Shutterstock

Piękne zapachy

Najdroższe perfumy świata. Pachną jak luksus i pieniądze. Znaleźliśmy idealny zamiennik za 38 zł. Obłędny zapach, który utrzymuje się przez wiele godzin i otula zmysły niczym zmysłowa noc

Najdroższe perfumy świata to Le Monde Sur Mesure marki Morreale Paris. Za flakon tego zapachu należy zapłacić nawet 20 milionów dolarów. Każdy flakon inkrustowany jest diamentami, rubinami i złotem. My znaleźliśmy dla Ciebie propozycję o podobnych nutach zapachowych, która kosztuje jedynie 38 zł. To romantyczne i zmysłowe perfumy, które długo się utrzymują i pachną niczym zalotna obietnica. Zobacz rewelacyjny i tani zamiennik najdroższych perfum świata.