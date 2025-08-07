Najgorętsza premiera tego lata już w Sephorze! Rozkoszne perfumy zdominują ten sezon. Aromaty pistacji i wanilii będą wyczuwalne w każdym mieście

Koniec lata i początek jesieni to czas zapachów i wariacji zmysłów. To właśnie o tej porze roku do głosu dochodzą aromaty elegancji oraz ciepła, które kojarzą się z przytulnym czasem pełnym miłości i zmysłowości.

W perfumeriach Sephora pojawiła się właśnie wyjątkowa nowość - woda perfumowana od kultowej marki Rare Beauty. Selena Gomez zaprasza w świat zapachowej rozkoszy pełnej pistacji oraz wanilii.

Jesień to czas kiedy wiele osób zmienia swoje letnie perfumy na bardziej spokojnie i otulające zapachy. Na półkę odkładamy owocowe i mocno cytrusowe zapachy. Jesienią rządzi klasyka i aromaty drzewne. To czas słodyczy przełamanej ostrymi przyprawami. Takie zapachy świetnie komponują się ze zmieniającą się pogodą. Pasują do cieplejszych stylizacji i dają poczucie komfortu. Przez wiele lat jednym z najbardziej rozpoznawalnych jesiennych aromatów była wanilia. Jej popularność sprawiła, że praktycznie wszystkie słodkie perfumy miały jej akordy. Potem przez długi czas się znudziła, a producenci perfum stawiali na bardziej zróżnicowane kompozycje. W ostatnim czasie wanilia wraca z przytupem i ponownie jest wykorzystywana w produkcji perfum.\

Rare Beauty, marka stworzona przez Selenę Gomez, zyskała ogromną popularność dzięki swojemu podejściu do piękna, które kładzie nacisk na samoakceptację i celebrowanie indywidualności. Produkty marki są zaprojektowane tak, aby podkreślać naturalne piękno, a nie je maskować. Formuły kosmetyków są lekkie i komfortowe w noszeniu, co sprawia, że idealnie wpisują się w ideę "makeup to feel good in". Misją Rare Beauty jest nie tylko oferowanie wysokiej jakości produktów do makijażu, ale również budowanie społeczności, która promuje pozytywne nastawienie do siebie i zdrowie psychiczne.

W Polsce produkty Rare Beauty są dostępne w perfumeriach Sephora, co umożliwia szerokiemu gronu odbiorców zapoznanie się z ofertą marki. Dostępność w tak popularnej sieci drogerii znacząco ułatwiła polskim konsumentom dostęp do kosmetyków cenionych za ich jakość i filozofię. Marka od początku swojego istnienia komunikuje, że makijaż ma być formą ekspresji i zabawy, a nie narzędziem do ukrywania rzekomych niedoskonałości. Rare Beauty zachęca do odkrywania i akceptowania własnej unikalności, co rezonuje z wartościami wielu osób poszukujących autentyczności w świecie beauty.

Teraz Rare Beauty ma w swojej ofercie wyjątkową propozycję zmysłowego zapachu.

Rare od Rare Beauty to "pyszny, ciepły i rozkoszny zapach z korzenną nutą rozwija się z czasem i utrzymuje do 12 godzin. Karmel i pistacje ustępują miejsca bogatej wanilii i pikantnemu imbirowi, a w bazie pojawia się ziemisty sandałowiec. Połącz z balsamami Rare Layering Balms, aby nadać swojej uzyskać własny i niepowtarzalny zapach.

Tradycyjne perfumy ze standardowymi atomizerami i ozdobnymi nakrętkami mogą być trudne w użyciu dla osób mających problemy ze zręcznością. Marka Rare Beauty nawiązała współpracę z grupą certyfikowanych terapeutów dłoni i zespołem inżynierów zajmujących się opakowaniami, aby stworzyć ergonomiczny i luksusowy flakon perfum, zapewniający łatwość użytkowania i wygodę".

Ten wyjątkowy zapach kupisz w Sephorze w cenie 349 zł za flakon.

i Autor: materiały prasowe Sephora