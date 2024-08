Najgorętszy dodatek nie tylko na lato

Chyba możemy zdobyć się na stwierdzenie, że okulary od zawsze były kluczowym punktem stylizacji, zyskując w latach 60. i 70. miano kultowych. Wystarczy spojrzeć na styl gwiazd - Eltona Johna, Farrah Fawcett, Harrisona Forda i wielu innych. Okulary wciąż pozostają kluczowym elementem stylizacji, podobnie jak buty czy torebka i stąd pojawiła się potrzeba stworzenia akcesoriów, które jeszcze bardziej podkreślają indywidualny charakter i styl. Niegdyś kojarzone wyłącznie z funkcjonalnością, dziś stają się najgorętszym akcentem uzupełniającym każdy look.

Na przełomie 2023 a 2024 roku, kiedy to powrócił szał na personalizację, a Y2K jest w modzie akcesoria potrzebują również swoich dodatków. Zapoczątkowały to Lily Allen i Dua Lipa, które dodały naklejki i zawieszki do swoich torebek oraz Kendall Jenner i Gigi Hadid, nosząc łańcuszki na iPhone'a. Właścicielka OOPawelec - Pamela Pawelec zauważyła tę niszę i postanowiła działać. W szczególności, że nie znalazła dotychczas łańcuszka, który sama chętnie by założyła, a w przypadku selekcji okularów do jej salonu to kryterium jest absolutnie niezbędne.

Pamela ceni oryginalne wzornictwo, najwyższą jakość materiałów i skupienie na detalach. Połączenie tych cech z ponadczasowym designem sprawia, że łańcuszki OOPawelec x ParelParel nadają zdumiewającego szyku. Dostępne w dwóch wariantach są synonimem elegancji i dobrego gustu. Model Freya został wykonany z czarnego agatu, któremu od wieków przypisywane są właściwości wzmacniania życiowej równowagi i poczucia własnej wartości. Larke tworzą lśniące niczym tafla wody, idealne “perełki” ze srebra o próbie 925, nadając pięknego efektu lustrzanego blasku. Każda sztuka łańcuszka wykonywana jest ręcznie z najwyższą dbałością o każdy detal, a za ich projekt odpowiada Jola Hofman, projektantka i właścicielka brandu ParelParel.

Niezależnie od tego, czy jest ci bardziej bliższy kolorowy styl kopenhaskich it-girls czy surowy minimalizm w stylu The Row, a może sięgniesz po kultowy look jakim są jeansy i biały t-shirt, łańcuszek OOPawelec x ParelParel uzupełni twój look. Srebro doda blasku ulubionej parze różowych okularów, a klasyczna czerń będzie wyraźnie kontrastować z kremowymi oprawkami. Po który model nie sięgniesz, jednego możesz być pewna - efekt wow jest gwarantowany. A jeśli marzą ci się obie wersje, nic nie stoi na przeszkodzie! Jeden łańcuszek dołącz do okularów, drugi noś jak biżuterię i baw się nimi w zależności od nastroju czy okazji. Inni to zauważą :)

i Autor: materiał prasowy OOPawelec x ParelParel

