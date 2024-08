i Autor: materiał prasowy Yves Rocher

Sentymentalny powrót. Kokos w kolekcji Bain de Nature od Yves Rocher

Kokosowa mgiełka Yves Rocher od kilkunastu lat ma swoje zagorzałe fanki, które nie wyobrażają sobie lata bez egzotycznego zapachu kokosa. Teraz, w ramach gamy kosmetyków Bain de Nature, kokos występuje też w formie balsamu do ciała, żelu pod prysznic, mydła do rąk, pomadki do ust i kilku innych produktów, tworzących pełną serię do pielęgnacji ciała.