Najpopularniejsze perfumy w Polsce. Top 5 zapachów, obok których nie da się przejść obojętnie. Energetyczne kompozycje zapachowe, które po prostu trzeba znać

Po jakie perfumy sięgają Polscy mężczyźni? Te zapachy sprzedają się najlepiej

Męskie perfumy to unikalny ślad osobowości. Panowie najchętniej wybierają kompozycje, które dodają energii i podkreślają pewność siebie. Lubią mocne zapachy, która uwodzą kobiety i są swoistą kropą nad "i" w ich osobowości. To dopełnienie męskiej całości, która współgra z ich charakterem. To nie ma miejsca na przypadek. Panowie nie lubią eksperymentów i stawiają przede wszystkim na to, co lubią. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy zestawienie top 5 zapachów, które polscy mężczyźni uwielbiają. Kompozycje te znajdziesz na wyłączność perfumeriach Sephora.

LOEWE - 7 EDT

Zapach inspirowany najdalszymi zakątkami kosmosu, dający poczucie wiecznej tajemnicy. Oryginalna i intensywna woda toaletowa LOEWE 7 składa się z siedmiu składników, w tym kadzidła, jagód czerwonej papryki i czerwonego jabłka. W perfumeriach Sephora znajdzie go w cenie 395 zł za 50 ml.

Salvatore Ferragamo - FERRAGAMO Intense Leather

Ferragamo Intense Leather wyraża mężczyznę pewnego siebie, kreatywnego i zdeterminowanego. To kreacja zapachowa bazująca na kontrastujących nutach, świetlistych, przyskórnych i zmysłowych. Ikoniczny męski zapach FERRAGAMO teraz dostępny w nowej wersji: nowoczesnej, głębokiej i wyrazistej, we flakonie utrzymanych w wyjątkowej morskiej tonacji granatu.Nuta głowy to rozświetlenie pełne kontrastów: naturalna soczystość mandarynki, zaakcentowana różowym pieprzem, w połączeniu ze świeżością szałwii. Nuta serca to autentyczność i intymność. Słodki i aromatyczny akord jabłka Annurca, w doskonałej harmonii z delikatnymi kwiatami konwalii i pudrowego irysa. W Sephorze w cenie 379 zł za 50 ml.

Jimmy Choo Man

Jimmy Choo MAN pulsujący zapach, który uosabia mężczyznę Jimmy Choo: męskiego i pewnego siebie, ceniącego wyrafinowane szczegóły i z poczuciem humoru.Pachnąca lasem paproć otwiera się na ulotny aromat lawendy zmieszanej z mandarynką. Serce to upojny akord świeżych nut geranium i liści ananasa. Baza to wyrafinowane nuty paczuli. W perfumeriach Sephora znajdziesz 309 zł za 50 ml.

EISENBERG - J'Ose Eau De Parfum

Kultowy zapach Eisenberga, niezapomniany, wzruszający i prowokujący kuszącym tajemniczym aromatem Mięty i Bylicy spoczywających na bogatej nucie serca Kawy Mokki, rozwijających się na ciepłej bazie Ambry i Paczuli. W Sephorze w cenie 525 zł za 50 ml.

Tiffany & Love For Him

Kusząca kompozycja zapachu otwiera się nutami olejku imbirowego, mandarynkowego i kardamonu. W sercu zapachu leży wnosząca powiew nowoczesności mieszanka nut jałowca i cyprysu, powstała w procesie destylacji opracowanym specjalnie dla Tiffany. Bazę tej mistrzowskiej kompozycji tworzy drzewo sandałowe, wetiwer oraz składnik łączący oba zapachy: klasyczna nuta sekwoi niebieskiej. Cena w perfumeriach Sephora to 409 zł.

