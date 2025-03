Największy w Polsce, drugi w Europie - KARL LAGERFELD w Designer Outlet Warszawa

Powiększony i zmodernizowany sklep outletowy KARL LAGERFELD w Designer Outlet Warszawa zajmuje powierzchnię niemal 350 mkw. Przestrzeń ta pozwoliła na zaaranżowanie marce niepowtarzalnego, odważnego doświadczenia zakupowego. Salon utrzymany jest w eleganckiej białej estetyce z mocnymi czarnymi elementami, które współgrają z betonowym wykończeniem. Jak tłumaczą przedstawiciele brandu, nowo otwarty sklep ucieleśnia charakterystyczne DNA marki KARL LAGERFELD - szykowne, współczesne i bez wysiłku wyrafinowane. To wyszukane, a jednocześnie nowoczesne wnętrze nowego salonu zwieńcza główna ściana z logo marki widoczna już od wejścia. Umieszczona tam połyskująca, efektowana kamea dodaje tej przestrzeni elegancji należnej marce oraz jej twórcy.

Nowoczesna, minimalistyczna przestrzeń jest idealnym tłem do wyeksponowania oferowanych kolekcji. Klienci znajdą tu dużo większy niż dotychczas, starannie wyselekcjonowany wybór kultowych looków zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, szeroką gamę niezbędnych akcesoriów – od pasków, po torebki i portfele, a także obuwie - wszystko w cenach outletowych, niższych o minimum 30% od regularnych. Ten lubiany przez klientów sklep teraz jeszcze bardziej przyciągnie kupujących komfortowym i przestronnym wnętrzem i bogatą ofertą.

- Mamy duże ambicje i mierzymy wysoko. Posiadanie największego w kraju salonu brandowego i drugiego co do wielkości w Europie outletu tak znanej i pożądanej marki to dla nas zaszczyt i realizacja kolejnego z planów na drodze do ciągłego ulepszania oferty i doświadczeń zakupowych. Cieszymy się, że marki tak prężnie rozwijają się w naszym centrum i zwiększają sprzedaż. Chętnie wspieramy je na tej drodze zapewniając odpowiednie warunki lokalowe – wyjaśnia Katarzyna Ciemińska, Center Manager Designer Outlet Warszawa, ROS Retail Outlet Shopping. – Cieszy nas również fakt, że mamy wspólne cele i wspólną drogę biznesową skupioną na zadowoleniu naszych klientów.