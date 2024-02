NAOKO prezentuje całoroczną kolekcję KNITWEAR: esencja trendu “Portuguese girlie”

Kobiety galopują do Rossmanna po tę pomadkę. W promocji, za mniej niż 38 zł, idealna szminka dla kobiet po 50-tce. Odmładzający kolor i nawilżająca formuła

Najnowsza oferta to prawdziwa kolorowa rewolucja i kwintesencja wiosny skierowana do każdej miłośniczki mody. Inspirujące połączenie ciepłych odcieni zachodzącego słońca, głębokiej zieleni winnic i błękitu oceanu sprawia, że każdy sweter staje się wyjątkową częścią garderoby. Wykonane w małej włoskiej manufakturze swetry NAOKO KNITWEAR charakteryzuje nie tylko miękkość i ciepło, ale także trwałość i odporność w codziennym użytkowaniu.

– KNITWEAR to więcej niż ubrania. To zaproszenie do świata, w którym moda spotyka się z pasją, a wszystkie elementy garderoby mogą być sposobem na podkreślenie indywidualności przez cały rok. Nie mam wątpliwości, że każda kobieta znajdzie coś dla siebie – mówi Monika Szyndler, właścicielka marki.

NAOKO KNITWEAR to dowód na to, że moda może być zarówno piękna, jak i praktyczna. Swetry z kolekcji są małymi dziełami sztuki, które łączą w sobie styl, jakość i unikalność. Całość dopełnia specjalnie zaprojektowane kolorowe pudełko, które wniesie do wnętrz NAOKO GIRLS styl “Portuguese girlie”.

i Autor: Materiały prasowe NAOKO

