Natłuszcza, łagodzi, zmiękcza, redukuje przesuszenie. Bestsellerowa maść dla wymagającej skóry!

Klasyczna maść swederm Hudsalva vitamin E to prawdziwa legenda w świecie kosmetyków, której formuła pozostaje niezmienna od lat 80. To wegański produkt o niezwykłej mocy regeneracyjnej i łagodzącej - doskonale sprawdza się w codziennej ochronie i odbudowie. Idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry suchej, zrogowaciałej czy podrażnionej. Z kolei swederm Hudsalva Sensitive to bezzapachowa wersja maści, dedykowana osobom z AZS, łuszczycą, świądem czy podrażnieniami.

swederm Hudsalva: bestseller, który działa niezmiennie od lat

Unikalne właściwości maści docenili nie tylko miłośnicy świadomej pielęgnacji, ale również przedstawiciele wielu profesji. Medycy, mechanicy, pracownicy branży gastronomicznej, sportowcy - to tylko niektóre z grup, dla których swederm Hudsalva stała się niezastąpionym elementem codziennej troski o dłonie i ciało. To właśnie oni potrzebują niezawodnego wsparcia dla skóry, która na co dzień mierzy się z intensywną pracą, częstym myciem i kontaktem z drażniącymi czy wysuszającymi substancjami.

Ten dermokosmetyk rozwiązuje problem suchości nie tylko na dłoniach. Z powodzeniem sprawdza się także na ustach, jak i bardziej wymagających miejscach, np. na stopach czy łokciach. Zawiera wysokiej jakości glicerynę, alantoinę i bisabolol, dzięki czemu koi podrażnienia, działa przeciwzapalnie i przynosi natychmiastową ulgę.

Witamina E, jako kluczowy składnik, to idealna ochrona przeciwstarzeniowa, a masło shea dodatkowo zmiękcza i wygładza naskórek, jednocześnie go natłuszczając.

swederm Hudsalva Sensitive: bezpieczeństwo i ukojenie dla wrażliwej skóry od pierwszych dni życia

Odpowiedzią na potrzeby najbardziej wrażliwej skóry, w tym niemowlęcej, jest swederm Hudsalva Sensitive. Ta maść do skóry suchej i atopowej to owoc bogatego doświadczenia swederm w tworzeniu formuł o wyjątkowej skuteczności. Kluczowym wyróżnikiem swederm Hudsalva Sensitive jest jej potwierdzone bezpieczeństwo poprzez uzyskanie Pozytywnej Opinii Instytutu Matki i Dziecka.

swederm Hudsalva Sensitive to emolientowo-nawilżająca maść, która może być bezpiecznie stosowana już od pierwszych dni życia. Zawiera alantoinę, bisabolol i ponad 20% gliceryny pochodzenia roślinnego. Nie zawiera kompozycji zapachowej i barwników, a jej łagodna formuła jest idealna dla delikatnej skóry, skłonnej do podrażnień i przesuszeń. 30% zawartość emolientów pomaga w odbudowie bariery ochronnej, przyczynia się do łagodzenia świądu, wpływa na normalizację zaburzeń mikrobiomu skóry przynosząc natychmiastowe ukojenie i długotrwałe nawilżenie, co czyni ją niezastąpionym elementem pielęgnacji w każdym domu.

swederm Hudsalva vitamin E i swederm Hudsalva Sensitive to doskonały przykład ewolucji klasyki, odpowiadający na zróżnicowane potrzeby współczesnych konsumentów, od profesjonalistów po rodziców dbających o najdelikatniejszą skórę swoich dzieci.