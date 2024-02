Naturalne odmłodzenie dzięki roślinnej pielęgnacji

Marka Yves Rocher od lat słynie z innowacyjnych rozwiązań. W swoich produktach wykorzystuje najnowsze technologie i niezmiennie korzysta z darów natury. Nie inaczej było z linią Anti-Age Global, która powstała w wyniku zaawansowanych badań laboratoryjnych połączonych z gemmoterapią, czyli nauką o pączkach roślin. To właśnie w nich znajduje się najwięcej substancji odżywczych, witamin oraz minerałów, niezbędnych do wzrostu i rozwoju rośliny. Dzięki pracy i wiedzy naukowców udało się stworzyć unikalną formułę przeciwstarzeniową, którą wykorzystano także w nowym Przeciwzmarszczkowym kremie regenerującym 3 w 1: na dzień i na noc & masce na noc Anti-Age Global - 249 zł/75 ml.

Więcej blasku, mniej zmarszczek

Przy tworzeniu linii Anti-Age Global eksperci pod lupę wzięli pączki Syringi, czyli odmianę bzu, pochodzącą z rejonów Półwyspu Bałkańskiego. Udało im się pozyskać drogocenny nektar botaniczny o silnych właściwościach regenerujących skórę. W sercu pąka znajdują się cenne komórki macierzyste, które mają zdolność do ciągłego odnawiania. W każdym słoiczku przeciwzmarszczkowego kremu regenerującego na dzień i na noc i maski na noc Anti-Age Global zamknięto aż 10 milionów takich komórek. Po wniknięciu w skórę stymulują ją do odbudowy, co spowalnia aż osiem oznak jej starzenia. Badania1 wykazały, że już po miesiącu jest ona m.in. gładsza, lepiej odżywiona, rozświetlona i poprawia się też owal twarzy. Warto go również stosować na szyję i dekolt. Krem mimo bogatego składu ma lekką konsystencję, więc szybko się wchłania. Można go więc codziennie nakładać pod makijaż. Wieczorem aplikację warto z kolei połączyć z przyjemnym masażem, który sprawia, że składniki aktywne wchłaniają się głębiej. Jeśli skóra wymaga głębokiego odżywienia, najlepiej nałożyć grubszą warstwę, jako maskę i pozostawić na całą noc. Dzięki temu już po pierwszym użyciu o poranku skóra jest przyjemna w dotyku, a także wygląda na bardziej wypoczętą i promienną.

Zobacz także: Stryjenka Stefa miałaby w tym quizie 10/10. Czy wiesz, kto jest kim w rodzinie? Jeśli zdobędziesz połowę punktów, to biegnij do babci na korepetycje

Za co kochamy linię Anti-Age Global?

Przede wszystkim za świetne efekty stosowania oraz przyjemność w użyciu. Produkty mają niezwykle przyjemną konsystencję, więc podczas ich aplikacji można poczuć się jak w spa. Kosmetyki zostały też oparte o najbardziej ekologiczne procedury. Naukowcy marki Yves Rocher wykorzystują surowce roślinne pozyskiwane w zrównoważony sposób. Opakowania to z kolei większości słoiczki ze szkła pochodzącego z recyklingu, a także tekturowe kartoniki, z certyfikatem eco-friendly. Kosmetyki Anti-Age Global są odpowiednie dla wegan i aż w 96% składają się ze składników pochodzenia naturalnego. Wśród produktów z linii znajdziemy same hity, które są prawdziwym ratunkiem dla poszarzałej, zmęczonej skóry z widocznymi zmarszczkami.

Przeciwzmarszczkowa esencja korygująca Serum Anti-Age Global na dzień Yves Rocher - 229 zł/50 ml. Prawdziwy zastrzyk witalności. Skutecznie nawilża, regeneruje i przywraca skórze blask. Warto używać serum codziennie, po dokładnym oczyszczeniu twarzy i szyi, omijając okolice oczu. Świetna również pod makijaż!

Emulsja rozświetlająca SPF 30, Anti-Age Global, Yves Rocher – 229 zł/50 ml Dodaje skórze blasku, ale też chroni przed niekorzystnym działaniem promieni słonecznych i zapobiega przebarwieniom. Nawilża i spowalnia procesy starzenia. Idealna na dzień.

Kuracja rozświetlająca do twarzy w kapsułkach, Anti-Age Global, Yves Rocher – 329 zł/10,5 ml Ekskluzywne serum do twarzy z witaminą C i wyciągiem z pączków kwiatowych, zamknięte w 35 jednorazowych kapsułkach. Wystarczy jedna dziennie, by skóra stała się wyraźnie gładsza, promienna i miękka w dotyku.

Przeciwzmarszczkowy krem do twarzy na dzień, Anti-Age Global, Yves Rocher – 199 zł/50 ml Już chwilę po aplikacji zauważalnie nawilża i odżywia skórę. Przy regularnym stosowaniu wyraźnie spłyca zmarszczki i napina skórę. Zapewnia matowe wykończenie i wyrównuje koloryt cery.

Przeciwzmarszczkowy krem do twarzy na noc, Anti-Age Global, Yves Rocher – 209 zł/50 ml Idealna regeneracja podczas nocnego odpoczynku. Krem zapewnia intensywne nawilżenie, które utrzymuje się także po przebudzeniu.

Przeciwzmarszczkowy krem na dzień do skóry suchej, Anti-Age Global, Yves Rocher, 209 zł/50 ml Ma jedwabistą, odżywczą i przyjemną konsystencji. Natychmiast po aplikacji przywraca skórze komfort, zmniejsza suchość i zapewnia nawilżenie na wiele godzin.

Korektor na plamy pigmentacyjne, Anti-Age Global, Yves Rocher -149 zł/14 ml Prawdziwy pogromca przebarwień. Można go stosować rano i wieczorem, po nałożeniu kremu lub serum. Już po kilku dniach można zauważyć, że plamy są bledsze. Dodatkowo nawilża i odżywia skórę.

Rozświetlający krem pod oczy, Anti-Age Global, Yves Rocher – 149 zł/15 ml Został przetestowany dermatologicznie i okulistycznie. Ma metalową końcówkę, którą można zrobić przyjemny masaż podczas aplikacji. Krem nawilża ją i rozświetla skórę, a już po 72 godzinach zmniejsza widoczność zmarszczek wokół oczu.

Dwufazowy koncentrat naprawczy na noc, Anti-Age Global, Yves Rocher – 239 zł/30 ml Regenerujący i nawilżający zastrzyk odmładzający nawet dla wymagającej skóry. Oprócz wyciągu z pączków roślin zawiera też m.in. nawilżający skwalan, łagodzący hydrolat rumiankowy, detoksykujący wyciąg z aphloi. Dzięki niemu po przebudzeniu skóra wydaje się młodsza i promienna.

i Autor: Materiały prasowe Yves Rocher