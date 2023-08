Nie byłaś jeszcze w Pepco? Żałuj. Koszulka damska w stylu retro za 17 zł. To może być podstawa każdej jesiennej stylizacji

Promocje w Pepco. Klasyczna koszulka damska za 17 zł

Jeżeli poszukujesz prostych, basicowych ubrań w dobrych cenach to warto odwiedzić sklepy Pepco. Znajdziesz to, czego szukasz. W najnowszej promocji Pepco pojawiła się pierwsza kolekcja odzieży na jesień 2023. Wśród perełek jest kolekcja inspirowana Harry Potterem oraz proste, klasyczne koszulki damskie. Kosztują one jedynie 17 zł i dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych - białej i czarnej. Mają one okrągły dekolt oraz krótkie rękawki. Koszulki damskie z promocji Pepco posiadają również wzór w delikatnie serduszka. To retro print, który sprawdzi się w zestawieniach stylizowanych na modę lat 50-tych. Idealnie będą pasować do spódnicy z koła lub spodni z wysokim stanem. Co ważne, koszulki damskie z promocji wykonane są w 100 proc. z bawełny, dzięki czemu nie zejdą się w praniu i spokojnie wytrzymają kilka sezonów. To ponadczasowy fason, który zdecydowanie warto mieć w swojej szafie. Jeżeli zatem szukać tanich i dobrych jakościowo koszulek na jesień 2023 to zdecydowanie warto odwiedzić Pepco.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Pepco

