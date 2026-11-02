Niech przemówi biżuteria - małe symbole, osobiste historie

Wspomnienie, emocja, ważny moment albo po prostu ulubiony kształt. Każdy z nich może stać się początkiem osobistej kolekcji. TOUS UNIVERSE to nowa koncepcja biżuterii, która pozwala wybierać symbole bliskie sobie i łączyć je w kompozycje zmieniające się wraz ze stylem, nastrojem i kolejnymi doświadczeniami.

Ikony TOUS w nowej odsłonie

Gwiazdy, serca i charakterystyczne motywy TOUS pojawiają się w różnych kolorach, materiałach i wykończeniach. Charmsy wykonane z MET - autorskiego stopu metali TOUS - pozwalają odkrywać rozpoznawalne symbole marki w świeżej, współczesnej formie. Kolekcja zachęca do eksperymentowania: zestawiania ulubionych elementów, zabawy detalami i tworzenia własnych połączeń.

Kolekcja, która rośnie razem z Tobą

W TOUS UNIVERSE znaczenie biżuterii wykracza poza jej wygląd. Pojedynczy charms może przywoływać wyjątkową chwilę, wyrażać uczucie lub przypominać o ważnym doświadczeniu. Każde nowe połączenie pozwala opowiedzieć inną historię, a kolejne elementy stopniowo tworzą osobisty zbiór wspomnień i symboli.

Kolekcja została pomyślana tak, by rozwijać się z czasem. Dodawanie charmsów, zmienianie ich układu i dopasowywanie do różnych okazji pozwala odkrywać biżuterię na nowo - bez konieczności zaczynania od początku.

Swoboda tworzenia

TOUS UNIVERSE proponuje swobodne i osobiste podejście do biżuterii. Łączy przyjemność kolekcjonowania z kreatywnością i możliwością zmiany. To zaproszenie do budowania własnego świata poprzez detale - wybierane dla ich znaczenia, formy lub emocji, które wywołują.

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Autor: TOUS/ Materiały prasowe