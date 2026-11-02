Siła polskiego bursztynu w pielęgnacji włosów

Bursztyn to znak rozpoznawczy kosmetyków polskiej marki Jantar®, a jednocześnie składnik, który łączy naturalne pochodzenie z konkretnymi korzyściami pielęgnacyjnymi. Zawiera m.in. kwas bursztynowy oraz mikro- i makroelementy, a pozyskiwana z niego esencja jest ceniona za właściwości wzmacniające i regenerujące. Jak działa? Pomaga poprawić wygląd osłabionych, zniszczonych włosów, wygładza ich powierzchnię i przywraca im blask, dzięki czemu stają się bardziej miękkie i łatwiejsze do ułożenia. W zależności od receptury, esencja bursztynowa uzupełnia działanie innych składników aktywnych, wspierając pielęgnację zarówno skóry głowy, jak i włosów na długości. To właśnie ten naturalny surowiec od lat inspiruje markę do tworzenia kosmetyków odpowiadających na różne potrzeby codziennej pielęgnacji. Cztery z nich: regenerujący szampon, peelingujący szampon, regenerująca mgiełka i odżywka-wcierka dostępne są w drogeriach Rossmann.

JANTAR Szampon regenerujący z esencją bursztynową przeznaczony jest do włosów słabych i zniszczonych. Jego formuła zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego. Esencja bursztynowa pielęgnuje pasma, nadając im miękkość i połysk, biotyna i arginina pomagają je wzmocnić oraz ograniczyć podatność na łamanie, a kompleks witamin wspiera regenerację uszkodzeń i przywraca włosom zdrowy wygląd.

JANTAR Szampon peelingujący z esencją bursztynową łączy papainę i kwasy AHA, które złuszczają martwy naskórek, usuwają nadmiar sebum i pomagają odblokować ujścia mieszków włosowych. Mocznik w stężeniu 3% wspiera nawilżenie skóry głowy, kompleks kationowy wygładza włosy, a esencja bursztynowa wspomaga ich regenerację. Takie połączenie składników zapewnia dokładne oczyszczenie i uczucie świeżości, a fryzura dłużej zachowuje lekkość oraz objętość. Szampon jest przeznaczony do każdego rodzaju włosów, szczególnie tych, które szybko się przetłuszczają, tracą uniesienie lub sprawiają wrażenie obciążonych u nasady.

JANTAR Mgiełka regenerująca z esencją bursztynową to lekki kosmetyk przeznaczony do cienkich, osłabionych, zniszczonych i podatnych na uszkodzenia mechaniczne pasm. Zawiera 96% składników pochodzenia naturalnego, a jej formuła pomaga chronić je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak promieniowanie UV i zanieczyszczenia środowiskowe. Esencja bursztynowa wspiera regenerację, kompleks Trichogen® wzmacnia, a proteiny pomagają odbudować strukturę, zwiększają elastyczność i nadają miękkość. Za nawilżenie i wygładzenie odpowiadają inulina z cykorii oraz prowitamina B5 (D-pantenol). Mgiełka nie obciąża fryzury i ułatwia stylizację.

JANTAR Odżywka-wcierka z esencją bursztynową została opracowana z myślą o pielęgnacji skóry głowy oraz cienkich, osłabionych i zniszczonych włosów. Zawarte w niej substancje aktywne wspierają ich wzrost, odżywienie i regenerację. Kompleks Trichogen® wzmacnia cebulki, pomaga ograniczyć wypadanie i stymuluje pojawianie się nowych włosów. Ekstrakt z bursztynu odżywia i wzmacnia pasma, a także wspomaga ich ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Witaminy E i F oraz prowitamina B5 pomagają poprawić strukturę włosów, zwiększają ich elastyczność i zmniejszają podatność na łamanie.

Kompleksowa pielęgnacja czerpiąca z siły polskiego bursztynu jest teraz na wyciągnięcie ręki. Szampon regenerujący, szampon peelingujący, mgiełka regenerująca oraz odżywka-wcierka Jantar® tworzą synergiczny rytuał, który dba o skórę głowy, wzmacnia cebulki, przywraca włosom blask oraz witalność.