Regatta Great Outdoors na sezon jesień–zima 2026 - technologie, które sprawdzają się w ruchu

Jesień i zima stawiają przed miłośnikami aktywnego stylu życia różne wyzwania. Deszcz, wiatr, spadki temperatury i zmienna intensywność wysiłku sprawiają, że odpowiednia odzież outdoorowa musi zapewniać nie tylko ochronę przed warunkami atmosferycznymi, lecz także komfort i swobodę ruchów. Odpowiedzią Regatta Great Outdoors jest kolekcja Active, która łączy odzież z ochroną przed wiatrem i wilgocią, polary, a także lekkie warstwy, tworząc funkcjonalną bazę niezależnie od pogody.

Tegoroczna odsłona kolekcji rozwija ofertę technicznych rozwiązań marki, wprowadzając między innymi technologię Hydropel, zastosowaną w polarach, oraz rozszerzając wykorzystanie membrany ISOTEX 30/30 na kolejne modele. Cel jest prosty: technologie mają działać w praktyce, odpowiadając na konkretne potrzeby użytkowników i pomagając im czuć się komfortowo podczas aktywności na zewnątrz.

Podczas jesiennych i zimowych aktywności pogoda potrafi zmienić się w ciągu kilku chwil. Dlatego tak ważna jest odzież, która pomaga chronić przed deszczem i wiatrem, a jednocześnie wspiera komfort podczas ruchu.

Technologia ISOTEX 30/30 to jedno z kluczowych rozwiązań Regatta Great Outdoors. Jej parametry wskazują na wodoodporność na poziomie 30 000 mm oraz oddychalność 30 000 g/m²/24 h. W praktyce oznacza to połączenie wysokiego poziomu ochrony przed wodą z możliwością odprowadzania wilgoci powstającej podczas aktywności. To szczególnie istotne podczas dłuższych wędrówek, jazdy na rowerze czy innych zajęć, w których organizm szybko się rozgrzewa, a warunki zewnętrzne pozostają nieprzewidywalne.

Hydropel — polar, który radzi sobie z wilgocią Polar to jeden z podstawowych elementów w garderobie miłośników outdooru, a także w chłodniejszym sezonie. Zapewnia ciepło i może stanowić wygodną warstwę pod kurtką, ale w zmiennej pogodzie liczy się również to, jak materiał reaguje na kontakt z wilgocią.

Nowością w kolekcji Regatta Great Outdoors Active AW26 jest Hydropel — technologia hydrofobowa zastosowana w polarach, która dzięki której woda nie osadza się na powierzchni materiału.

Warstwy dopasowane do zmieniających się warunków i wiele rodzajów aktywności Regatta Great Outdoors rozwija ofertę Active, pokazując, że funkcjonalna odzież outdoorowa nie jest zarezerwowana wyłącznie dla miłośników górskich wypraw. Rozwiązania zastosowane w kolekcji AW26 odpowiadają na potrzeby osób, które chcą spędzać czas na zewnątrz na własnych zasadach.

Jesienią i zimą komfort nie zależy wyłącznie od jednej kurtki. Kluczowe znaczenie ma możliwość dopasowania ubioru do temperatury, pogody i rodzaju aktywności. Kolekcja Active łączy wodoodporną odzież wierzchnią, polary oraz lekkie warstwy, które można zestawiać w zależności od potrzeb.

Jesienne spacery z psem, przejażdżki rowerowe, trekking, kajakarstwo czy gry zespołowe — każda z tych aktywności stawia przed odzieżą inne wymagania.

Odpowiednio dobrane warstwy i technologie pomagają lepiej przygotować się na zmienne warunki, niezależnie od tego, czy plan obejmuje cały dzień na szlaku, czy krótką aktywność w najbliższej okolicy.

Autor: Regatta/ Materiały prasowe