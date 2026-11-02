Orientalna perfumeria w nowoczesnym wydaniu

Warszawska premiera LE CHAMEAU była okazją do bliższego poznania marki, która udowadnia, że świat arabskich zapachów jest znacznie bardziej różnorodny, niż mogłoby się wydawać. Obok klasycznych inspiracji orientalnych w jej szerokim portfolio znajdują się kompozycje świeże, owocowo-kwiatowe, ciepłe i otulające, a także zapachy gourmand, przywołujące skojarzenia ze słodkimi deserami.

Szczególną uwagę przyciągają również flakony. Bogate zdobienia, złote detale i wyraziste formy sprawiają, że opakowania stają się integralną częścią doświadczenia zapachowego, nawiązując do estetyki kojarzonej z arabskim luksusem.

Zapachy, które pokazują różne oblicza Orientu

Wśród prezentowanych propozycji znalazły się m.in. Arabia Madam, dostępna w Drogeriach Natura. To odpowiednik kultowego Chanel Coco Mademoiselle, a kosztuje 5 razy mniej. Miłośniczki bardzo kobiecych kompozycji mogą odkryć Melissa Royal Bee, dostępną w Drogeriach Natura, o owocowo-kwiatowym charakterze przypominającym Carolina Herrera La Bomba z ciepłą, słodką bazą wanilii i paczuli. W nutach m.in. czarna porzeczka, pitahaya, czerwona piwonia, plumeria i paczula. Arabia Emotion, dostępna w Hebe to bardzo zmysłowy, kobiecy zapach, który łączy cytrusową świeżość z kremową słodyczą i ciepłym waniliowym wykończeniem. Znajdziemy tu m.in. wanilię, kandyzowaną cytrynę, panna cottę, kwiat pomarańczy i rum.

Idealny zapach na jesień.

Oferta LE CHAMEAU w Drogeriach Natura obejmuje także zapachy dla mężczyzn - w tym Arabia Code, czyli odpowiednik bardzo popularnego Giorgio Armani Code. Natomiast oferta w Hebe obejmuje m.in. Naser, wyróżniający się subtelnie dymnym akcentem, łączący świeżą pikantność z aromatyczną elegancją. Inną propozycją jest Heroes o cytrusowo-aromatycznym charakterze z ciepłym, ziemistym wykończeniem (mięta, zielone jabłko, cytryna, cedr z Wirginii, cedr atlaski, wetyweria, mech dębowy).

Autor: LE CHAMEAU / Materiały prasowe