Nivea polska za tolerancją I szacunkiem dla różnorodności

#beyou

Nie ma znaczenia, kim jesteś, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz. Nieważne, co lubisz i kogo kochasz, na co liczysz i o czym marzysz. Nivea zachęca do bycia sobą #beyou. Marka stawia na akceptację bez względu na płeć, wiek, kolor skóry, przynależność religijną, orientację seksualną. Pragnie chronić każdą skórę i wspierać każdego w jej akceptacji. Masz prawo do tego by, być sobą.

TROSKA O SIEBIE I WŁASNĄ SKÓRĘ

Do globalnego projektu na rzecz wsparcia inkluzywności w tym roku dołącza NIVEA Polska, która robi pierwszy krok w szerszym podejściu do tematu troski o siebie i innych. Koncept wdrażany już po raz czwarty w różnych krajach świata wychodzi od punktu, jakim jest pielęgnacja skóry pełna miłości i czułości, na którą zasługuje każdy bez względu na kolor czy wiek. Komunikuje także szerzej, by akceptować, szanować innych podchodząc do nich w taki sam sposób jak do siebie samego. Wydana zostaje limitowana edycja kultowego kremu NIVEA Creme z grafiką na opakowaniu i odpowiednim hasłem #beyou przypominającym, że szacunek i możliwość bycia sobą bez względu na preferencje należy się KAŻDEMU.

NIEVA CREME:

intensywna pielęgnacja ochronna i nawilżająca

kultowy krem dla wszystkich

idealny do stosowania na co dzień, w każdej sytuacji, kiedy skóra tego potrzebuje

tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie

edycja limitowana #BeYou.

Bądź sobą i daj być innym sobą.

LOKALNE WSPARCIE KOMUNIKACJI SZACUNKU

Od wielu lat NIVEA wspiera różnorodność i szacunek dla każdego, angażując się w projekty komunikacyjne na wielu rynkach świata.W Austrii prowadzony jest program Pride Biz Austria, a w Niemczech firma współpracuje z partnerami zewnętrznymi, jak: Prout at Work,Pokolenie Tęcza, Welcoming Out czy Olivia mach Schule. Na każdym rynku działania mają indywidualny charakter i są dostoswane dorozwoju społecznego kraju, dzięki czemu są bardzo skuteczne. W tym roku oprócz dołączenia do globalnego konceptu związanegoz wydaniem limitowanej edycji kremu NIVEA Polska rozpoczyna także lokalne działania, nawiązując długofalową współpracę z fundacjąStonewall. Specjalne szkolenia dla pracowników, wsparcie Marszu Równości w Poznaniu, to początek działań na rzecz inkluzywnosci,dbania o szacunek i akceptację różnorodności nie tylko w komunikacji wewnętrznej marki.

i Autor: materiał prasowy NIVEA