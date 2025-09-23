Nowa era w pielęgnacji przeciwstarzeniowej!

EGZOSOMY – MIKROSKOPIJNE. SKUTECZNE. REWOLUCYJNE

Przez lata obecne wyłącznie w medycynie regeneracyjnej i terapiach komórkowych, dziś stają się przełomem w dermokosmetycei. Egzosomy to nanostruktury (30–200 nm), wytwarzane przez komórki, aby przesyłać sobie precyzyjne instrukcje biologiczne. Zawierają białka, lipidy, czynniki wzrostu oraz fragmenty RNA, czyli unikalny „kod naprawczy” przekazywany komórkom skóry, by te uruchomiły własne procesy odnowy, ochrony i wzmocnienia.

W przeciwieństwie do klasycznych składników aktywnych: kwas hialuronowy nawilża, retinol złuszcza, witamina C rozświetla, egzosomy działają jak mentor, który uczy skórę, jak samodzielnie włączyć te procesy w sposób skoordynowany i długotrwały.

EGZOSOMY W PRAKTYCE

Badania potwierdzają ich wielokierunkowe działanie:

stymulacja fibroblastów – zwiększenie produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, aby zwiększać gęstość, jędrność i sprężystość skóry

aktywacja keratynocytów – przyspieszenie procesów odnowy naskórka i wygładzenie jego powierzchni

redukcja mediatorów zapalnych – łagodzenie zaczerwienienia, rumienia i nadreaktywności skóry

wzmocnienie bariery ochronnej – odbudowa ceramidów i uszczelnienie warstwy hydrolipidowej

rozjaśnianie przebarwień – hamowanie aktywności tyrozynazy, wyrównanie kolorytu i poprawa blasku

ochrona przed stresem oksydacyjnym – zwiększenie odporności komórek na wolne rodniki i promieniowanie UV

Dzięki temu znajdują zastosowanie zarówno w codziennej pielęgnacji anti-aging, jak i w intensywnej regeneracji pozabiegowej – po laseroterapii, mezoterapii czy peelingach chemicznych.

KORZYŚCI Z MIKROSKALI, EFEKT W MAKROSKALI

Egzosomy mogą mieć pochodzenie roślinne, bakteryjne lub syntetyczne. Sesderma postawiła na egzosomy bakteryjne z Lactobacillus brevis J2K-55. Jest to szczep pozyskiwany z tradycyjnego kimchi dongchimi (rzepa wodna) fermentowanego w czystym ekosystemie wyspy Jeju w Korei Południowej. Proces fermentacji sprzyja powstawaniu wyjątkowo aktywnych egzosomów o małym rozmiarze (30–150 nm) i wysokim stężeniu (308 mln cząstek/ml), co zapewnia głęboką penetrację skóry i wysoką skuteczność biologiczną.

Egzosomy bakteryjne, szczególnie pochodzące od szczepów takich jak Lactobacillus brevis, są naturalnie „zaprogramowane” do interakcji z ludzkim mikrobiomem. Z uwagi na to, że pochodzą z mikroorganizmów przyjaznych skórze, oprócz samej regeneracji wzmacniają mikrobiom i utrzymują równowagę flory bakteryjnej, tym samym zmniejszając podatność na stany zapalne. Egzosomy bakteryjne są zazwyczaj mniejsze, dzięki czemu łatwiej przenikają przez barierę naskórkową i docierają do głębszych warstw skóry.

EXOSES – NOWA ERA W PIELĘGNACJI ANTI-AGING I REGENERACJI SKÓRY

Sesderma połączyła egzosomy z precyzyjnie dobranymi kompleksami aktywnymi, które wspierają skórę w trzech kluczowych obszarach:

Kompleks anti-aging

Retinoid HPR – nowoczesna, stabilna forma retinoidu o wysokiej skuteczności, minimalizująca ryzyko szkodliwych skutków ubocznych. Pobudza odnowę komórkową, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, wygładza zmarszczki i poprawia jędrność skóry.

Krzem organiczny –pierwiastek niezbędny w procesach odbudowy tkanek, wzmacnia strukturę skóry, wspiera wiązanie włókien kolagenowych i poprawia sprężystość.Wąkrota azjatycka (Centella asiatica) –działa przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie mikrouszkodzeń i wspomaga syntezę kolagenu typu I i III.

Kompleks depigmentujący

Witamina C (tetraizopalmitynian askorbylu) – stabilna, lipofilowa forma witaminy C o wysokiej biodostępności. Rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt i chroni przed stresem oksydacyjnym.

Niacynamid – multifunkcyjna witamina B3; działa depigmentacyjnie, zmniejsza widoczność porów, wzmacnia barierę naskórkową i działa łagodząco na podrażnienia.

Arbutyna – delikatny, ale skuteczny inhibitor tyrozynazy, redukuje nadmierną pigmentację i zapobiega powstawaniu nowych przebarwień.

Kompleks nawilżający

Ceramidy – kluczowe lipidy skóry, które uzupełniają ubytki w barierze hydrolipidowej, chronią przed utratą wody i wzmacniają odporność skóry na czynniki zewnętrzne.

Kwas hialuronowy – humektant o zdolności wiązania cząsteczek wody nawet 1000× większych od swojej masy. Intensywnie nawilża, wygładza i poprawia elastyczność skóry na wielu poziomach jej struktury.

LINIA EXOSES

EXOSES ELIKSIR (30 ml/296 zł)

Lekkie, szybko wchłaniające się serum wielozadaniowe, które łączy działanie przeciwstarzeniowe, nawilżające i depigmentujące.

Składniki aktywne: egzosomy, witamina C, niacynamid, krzem organiczny, wąkrota azjatycka, arbutyna, kwas hialuronowy, ceramidy.

Wykazuje działanie przeciwstarzeniowe przez stymulowanie syntezy kolagenu i elastyny, dzięki czemu poprawia elastyczność i jędrność skóry. Wyrównuje koloryt i zmniejsza widoczność przebarwień.

Ujędrnia, regeneruje i przeciwdziała oznakom starzenia.

EXOSES KREM (50 ml/285 zł)

Bogata, odżywcza formuła dla skóry mieszanej i suchej; intensywnie ujędrnia, wzmacnia barierę skórną i poprawia elastyczność. Składniki aktywne: egzosomy, witamina C, niacynamid, organiczny krzem, wąkrota azjatycka, arbutyna, kwas hialuronowy, ceramidy. Zapewnia kompleksowe działanie przeciwstarzeniowe, redukuje przebarwienia, poprawia jędrność, intensywnie nawilża i odbudowuje naturalną barierę skóry.

SESDERMA – KIEDY NAUKA STAJE SIĘ PIĘKNEM

Egzosomy to nie chwilowy trend, lecz nowa definicja pielęgnacji, w której skóra odzyskuje wrodzoną zdolność do samoodnowy. Odkryj przyszłość pielęgnacji z EXOSES – Twoja skóra zasługuje na to, co najlepsze.

i Autor: Sesderma/ Materiały prasowe