Nowa kolekcja COS pomoże zebrać fundusze na fundacje wspierające tolerancję

Od czasu pandemii liczba tego rodzaju klubów znacząco spadła, a wiele z nich nadal boryka się z problemami transfobii, homofobii i gentryfikacji. Mimo tych trudności, kolektywy powstające wokół takich miejsc dalej odgrywają niezwykle istotną rolę jako centra społeczności queer i ważne źródło inspiracji. Zapewniają one bezpieczną przestrzeń, w której ludzie mogą się łączyć i wspólnie celebrować, zachowując swobodę bycia sobą zarówno na scenie, jak i w tłumie.

T-shirt Horse Meat Disco, inspirowany jest indywidualizmem i kreatywnością twórców londyńskiego kolektywu o tej samej nazwie. Prezentuje odważny, kolorowy nadruk DISCO, symbolizujący miłość do tańca i muzyki disco. House of Yes z Nowego Jorku to przestrzeń, która celebruje jedność i kreatywność. Koszulka o tej nazwie ozdobiona jest wzorem w kształcie serca z połączonymi liniami, reprezentującym miłość.

Legendarny brytyjski kolektyw i zwolennicy swobodnej ekspresji, Sink The Pink, dzielą się w kolekcji COS swoim zabawnym projektem Queen of Club – piękną reprezentacją ich kultowego dziedzictwa, a hiszpański festiwal Churros con Chocolate - odtwarza swoje ikoniczne plakaty, ilustrujące kolorowe przebieranki i swoich ekstrawaganckich gości.

Sesja fotograficzna, wykonana przez Bretta Lloyda, przedstawia twarze, które stanowią serce i duszę światowych społeczności LGBTQIA+.

W tym roku COS będzie wspierał na rynku europejskim organizacje:

Kaleidoscope Trust

Not a Phase

Observatori Contra l'Homofòbia

Margate Pride

i Autor: Materiały prasowe COS

