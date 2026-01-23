Nowa kolekcja od marki Lush, na Księżycowy Nowy Rok Konia

Księżycowy Nowy Rok, nazywany również Chińskim Nowym Rokiem, to jedno z najważniejszych świąt w Azji. Zgodnie z tradycyjnym kalendarzem księżycowym oznacza początek nowego roku. Koń od wieków symbolizuje wolność, siłę oraz nieustanne dążenie do celu. Rok 2026 to Rok Ognistego Konia, niosący ze sobą energię, pasję, dynamikę i innowacje. To czas sprzyjający realizacji marzeń, podejmowaniu wyzwań oraz przekraczaniu własnych granic.

Lush w swoich działaniach podkreśla różnorodność i inkluzywność, włączając w to autentyczne głosy różnych społeczności i kultur. Dlatego też limitowana kolekcja z okazji Chińskiego Nowego Roku powstała dzięki współpracy zespołów Lush z Wielkiej Brytanii oraz Azji.

Kula do kąpieli Gallop To Success zmienia kąpiel w wyjątkowy rytuał. Podczas rozpuszczania się w wodzie „galopuje” po powierzchni wanny, niosąc ze sobą symbolikę szczęścia i pomyślności oraz energetyzujące nuty mandarynki i bergamotki, które zwiastują nadejście nowego roku.

Pierwszy wschód słońca nowego roku przynosi ogrom nadziei i dobrej energii. Z tej okazji warto sięgnąć po równie słoneczny żel pod prysznic i zacząć z nim dzień. Olejek z sycylijskiej cytryny zapewnia świeży zapach, natomiast gliceryna pozostawia skórę nawilżoną i miękką.

Maska do twarzy Black Tea Mochi przywraca skórze sprężystość i miękkość. Odżywcza, fermentowana woda ryżowa wygładza, a olej z czarnych nasion sezamu intensywnie nawilża. Efekt? Skóra tak miękka i elastyczna, że może przywodzić na myśl delikatne mochi.

Bogate masła, nawilżający olej z otrębów ryżu oraz olej słonecznikowy pełen witaminy E rozpuszczają się na skórze, intensywnie ją pielęgnując. Rozgrzewające połączenie olejku z liści cynamonu, brazylijskiej pomarańczy i paczuli pobudza zmysły, dodaje witalności i pozostawia uczucie odświeżenia oraz energii.

Piękna chusta Knot Wrap, z motywem konia sprawdzi się do zapakowania prezentów lub może być wykorzystana jako dodatek do stylizacji. Autorką tego wyrazistego projektu jest Jill Tran — wietnamska artystka mieszkająca w Brighton w Wielkiej Brytanii. Jej twórcza droga, ukształtowana przez życie w różnych krajach, znajduje odzwierciedlenie w ilustracjach balansujących pomiędzy kulturami i światami. Łączy szacunek do tradycji z nowoczesną estetyką.

Każda praca Jill opowiada ponadczasową historię, pełną emocji i symboliki. Ten projekt stanowi jej artystyczne powitanie nowego roku i niesie przesłanie: „Podtrzymuj swój wewnętrzny ogień. Odważne serce, silny duch — pozwól mu wznieść się wysoko.”

Początek nowego roku to również okazja do zrobienia sobie lub bliskim prezentu. Kula do kąpieli Gallop To Success i żel pod prysznic Sunrise to połączenie, które pomoże rozpocząć nowy rok z dobrą energią i optymizmem.

Pudełko tego prezentu również zaprojektowała Jill Tran, wietnamska artystka, łącząc tradycję ze współczesnością. Grafika została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu. Samo pudełko wykonane jest w 100% z tektury pochodzącej z recyklingu i wypełnione biodegradowalnym eko-flo, aby zapewnić bezpieczeństwo produktów.

