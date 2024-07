i Autor: materiał prasowy Tutti Frutti

Strefa beauty

Nowa odsłona linii Lets’s face it marki Tutti Frutti

Owocowe ekstrakty, wysokiej jakości multifunkcyjne formuły i niebotycznie soczyste zapachy. To właśnie wyróżnia Let’s face it – linię kosmetyków do pielęgnacji twarzy marki Tutti Frutti. Teraz na sklepowych półkach znajdziemy je w nowych opakowaniach! Odświeżona szata graficzna jest odpowiedzią na dominujące trendy rynkowe oraz odzwierciedleniem zmieniających się oczekiwań i preferencji konsumentek. Dzięki tej zmianie, marka Tutti Frutti pragnie zaoferować jeszcze lepsze doświadczenia podczas codziennej pielęgnacji, a oprócz skutecznego działania zapewnić również wizualną przyjemność.