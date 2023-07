i Autor: Shutterstock makijaż

Nowa skala nawodnienia, nowy wymiar nawilżenia!

Neutrogena® przedstawia kultową serię Hydro Boost® do pielęgnacji twarzy z nową formułą! Ulepszona receptura kosmetyków zawiera aż 20% więcej kwasu hialuronowego i została wzbogacona o elektrolity, aminokwasy, ceramidy oraz peptydy. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej i dłużej – aż do 72 godzin! – dbać o nawilżenie skóry i wzmacniać jej barierę ochronną.