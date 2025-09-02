Nowe Attraction Instinct od Avon – zmysłowy duet zapachów, który rozpala pragnienie

Duet, który działa jak magnes

Attraction Instinct to zapachy stworzone dla tych, którzy nie boją się poddać przyciąganiu i podążać za instynktem. Wersja dla niej łączy afrodyzjakalną czerwoną orchideę, apetycznie słodkią truskawkę i rozkosznie słoną wanilię. Ta zmysłowa kompozycja, uwalnia kobiecą siłę, rozpala zmysły do czerwoności i sprawia, że czujesz się niepokonana, nieustraszona i gotowa na więcej. Męska interpretacja to z kolei wyraziste zestawienie czerwonej papryczki chilli, intensywnie drzewnej paczuli i uzależniająco ciepłego drewna waniliowego. To zapach, który napędza charyzmę, podkręca energię i dodaje odwagi w każdej sytuacji.

Dodatki podkręcające efekt „wow”

Nowe zapachy z linii Attraction Instinct można uzupełnić o dodatkowe produkty, które podbijają ich moc. Dla mężczyzn dostępny jest żel do mycia ciała i włosów, a dla kobiet balsam do ciała z tej samej linii. Oba idealnie dopełniają perfumy i pozwalają cieszyć się aromatem jeszcze dłużej. To codzienny rytuał, który zbliża do siebie i do działania.

Dodatkowy powód, by poczuć moc Attraction Instinct – nie tylko na skórze

We wrześniu emocji będzie jeszcze więcej – wszystko za sprawą gorącej loterii Avon. Kupując dowolny produkt z nowej linii perfum Attraction Instinct we wrześniu, otrzymasz zdrapkę z unikalnym kodem. Wystarczy wpisać go na stronie www.avonloteria.pl i od razu uzyskać informacje o wygranej. A nagrody są wyjątkowo atrakcyjne: codziennie do wygrania 30 zestawów kosmetyków od Avon, co tydzień, najnowszy smartfon Samsung Galaxy Edge25 w zestawie ze słuchawkami, a spośród wszystkich zarejestrowanych zdrapek, losujemy nagrodę główną; 20 000 zł. Loteria trwa od 04.09-09.10.2025.

Woda perfumowana Attraction Instinct dla niej i woda toaletowa Attraction Instinct dla niego będą dostępne w katalogu Avon 09/2025 w specjalnej, premierowej cenie 69,99zł (przy zakupie min. dwóch dowolnych zapachów ze strony 5, 9-15) . Można je zamówić u Konsultantek Avon lub kupić za pośrednictwem strony www.avon.pl. Kupując produkty marki, wspierasz miliony kobiet na całym świecie, pomagając im zarabiać, rozwijać się i wykorzystywać swój potencjał.

i Autor: AVON/ Materiały prasowe