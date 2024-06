Nowoczesna fryzura dla kobiet, które chcą być modne latem. W niej poczujesz się jak nastolatka! Odmładza i sprawia, że faceci będą się za tobą oglądać

Ta fryzura będzie modna latem 2024! Modne cięcie, które odejmuje nawet 15 lat

Nowoczesna fryzura odmładza. Zamykanie się na siłę w trendach sprzed kilkunastu lat sprawia, że postarzamy się wyglądem. Oczywiście zawsze warto wybierać to, w czym czujemy się dobrze. Czasem warto jednak zajrzeć w trendy i znaleźć tam coś dla siebie. Moda lubi wracać, a od kilku lat zauważalny jest trend na lata 90-te. Tak samo jest we fryzjerstwie. Znani fryzjerzy przewidują, że tym sezonie królować będą właśnie fryzury z przełomu wieków. Fryzjer gwiazd, Kevin Murphy w rozmowie z Elle powiedział, że jednym z najgorętszych trendów we fryzjerstwie latem 2024 będą mocno cieniowane fryzury. Tego rodzaju cięcie świetnie dodaje objętości i sprawdzi się u kobiet z cienkimi włosami. Odpowiednio wymodelowane warstwy tworzą efekt trójwymiarowości i podkreślają linie żuchwy i policzków. Co ważne, dobry fryzjer sprawi, że takie cięcie będzie nowoczesne i świeże. Dobrze dobrane do twarzy odejmie lat i sprawi, że całość będzie prezentowała się spektakularnie. Co ważne, cieniowane, warstwowe włosy świetnie się same układają i nie wymagają wielogodzinnej stylizacji. Wstajesz, czeszesz i jesteś gotowa! Według fryzjerów to będzie właśnie najmodniejsza fryzura na lato 2024.

i Autor: Shutterstock

i Autor: Shutterstock Elegancka fryzura dla kobiet 60

Fryzury na upały dla kobiet po 50-tce