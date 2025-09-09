Nowości marki Your KAYA: produkty oczyszczające, które koją i wzmacniają skórę

Czy oczyszczanie skóry może być komfortowe i pełne troski? Tak. Po raz kolejny udowadnia to Your KAYA, proponując produkty, które usuwają to, co zbędne, zostawiają to, co dobre i wspierają skórę w regeneracji.

Marka tworzy nową linię oczyszczających produktów do twarzy i uzupełnia istniejącą już, bestsellerową linię dermokosmetyków o innowacyjny oleożel do demakijażu.

W linii oczyszczającej znajdują się różnorodne formuły – dla różnych preferencji i typów skóry – ale z jednym wspólnym mianownikiem: delikatną skutecznością i aktywnym wsparciem bariery hydrolipidowej. Każdy produkt ma przyjemny, subtelny zapach.

  • Pianka oczyszczająca – delikatna, aksamitna forma musu pomaga skutecznie usunąć makijaż i zanieczyszczenia bez naruszania naturalnej bariery hydrolipidowej i efektu ściągnięcia.
  • Osmożel micelarny – to połączenie skuteczności płynu micelarnego z łagodnością żelu oczyszczającego w jednym. Osmożelowa formuła pozwala wykonać demakijaż także bez konieczności użycia wacika kosmetycznego i pocierania skóry. Jego lekka formuła jest odpowiednia dla każdego typu skóry.
  • Mgiełka odświeżająca – przywraca równowagę, wspiera mikrobiotę i przynosi natychmiastowe ukojenie, w rytuale i w ciągu dnia.
  • Balsam do demakijażu – emolientowa formuła butter to milk rozpuszcza nawet SPF i tusz, a także wspiera odbudowę bariery ochronnej. To oczyszczanie i pielęgnacja w jednym, zamknięte w higienicznej tubce.

A to nie wszystko! Nowość z linii dermokosmetyków – oczyszczający oleożel do demakijażu – został stworzony z myślą o skórze wrażliwej i doskonale uzupełnia rutynę pielęgnacyjną. Formuła, która z gęstego olejku zmienia się w delikatne mleczko, łączy skuteczność żelu oczyszczającego z delikatnością olejku do demakijażu, skutecznie usuwając makijaż, zanieczyszczenia oraz filtry SPF. Oleożel nie narusza naturalnej bariery hydrolipidowej skóry, pozostawiając ją miękką i odświeżoną.

