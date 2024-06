Nowy poziom blasku - glowy skin w 4 krokach

Guess i Marciano by Guess rozszerzają program partnerstw z luksusowymi klubami plażowymi w Europie i poza nią

Kiedy na zewnątrz jest ciepło, a my więcej przebywamy na świeżym powietrzu – nasza skóra zaczyna wyglądać lepiej. Jest dotleniona i odżywiona, a endorfiny, które produkujemy, zachwycając się „okolicznościami przyrody”, pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie i atrakcyjność. W tym pięknym okresie nie potrzebujemy dużo, aby uszczęśliwić skórę i siebie samych. Im prostszy, lepiej przemyślany rytuał pielęgnacyjny – tym lepsza kondycja skóry i więcej czasu na przyjemności. Skonsultowaliśmy z ekspertami najbardziej efektywny program pielęgnacyjny i teraz przekazujemy go w Twoje ręce. Nie wahaj się go wypróbować!

Oczyszczanie

EISENBERG Paris Toning Lotion to wyjątkowy tonik oczyszczający, który będzie świetnym uzupełnieniem dla tradycyjnego mycia twarzy. Dzięki wyciągowi z lukrecji, wodzie różanej oraz ekstraktowi z oczaru wirginijskiego Tonik Oczyszczający odświeża, tonizuje i koi skórę. Usuwa makijaż oraz wszelkie zanieczyszczenia, ponadto bez obaw można go używać również do demakijażu oczu. Ten delikatny kosmetyk likwiduje też problem świecenia się skóry, poprzez regulowanie wydzielania sebum a nawilżająca formuła pozostawia skórę miękką i delikatną w dotyku.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Toning Lotion 239zł/150 ml/ sephora.pl

Antyoksydanty

Mediderma C-DEFENCE MD C+SKIN Concentrate serum liposomowe dzięki swojemu składowi jest w stanie odwrócić szkodliwy wpływ wolnych rodników oraz naprawić uszkodzenia. Jego działanie ochronne wynika z synergii składników aktywnych, które wspierają naturalne procesy obronne skóry, cofają widoczne uszkodzenia (zmarszczki, odwodnienie, utrata blasku i napięcia) oraz chronią przez zewnętrznymi czynnikami. Skorzysta na nim w szczególności skóra z widocznymi oznakami uszkodzeń oksydacyjnych: zmarszczkami, odwodnieniem, brakiem blasku i jędrności.

SPRAWDŹ: Mediderma C-DEFENCE MD C+SKIN Concentrate serum liposomowe 289 zł/30 ml/ mediderma.pl

Nawilżanie 2.0

Sesderma OCEANSKIN Krem Odżywczy należy do linii bazującej na składnikach aktywnych morskiego pochodzenia, które zwiększają

i utrzymują naturalne nawilżenie skóry. Zawiera między innymi siprulinę, morski kolagen, elastynę, wyciąg z wodorostów, ekstrakt z kawioru, ekskluzywny kompleks Hydrases (będący połączeniem czterech naturalnych olejków: arganowego, z nasion Limnanthes alba, kiełków pszenicy i awokado), masło shea i masło kokum. W preparatach z tej gamy zastosowano również innowacyjną technologię liposomów, która maksymalizuje efektywność i przenikanie składników aktywnych.

SPRWADŹ: Sesderma OCEANSKIN Krem Odżywczy 195 zł/30 ml/ sesderma.pl

Ochrona

Kremy z filtrem to „must have”, a latem warto ich używać nawet kilka razy dziennie. Ale czy wiesz, że możesz wzmocnić swoją skórę także od środka? Medilâge anti âge to formuła łącząca dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD® radykalnie wpływające na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiające nawilżenie i elastyczność skóry. Tetra SOD® chroni także praktycznie każdą komórkę przed toksycznym działaniem wolnych rodników, w tym przed szkodliwym promieniowaniem UVB.

SPRAWDŹ: Medilâge anti âge 495 zł/30 kapsułek/ medilage.com

