Nowy poziom stylu. To coś więcej niż tylko moda

Nowa kolekcja BOSS Eyewear to manifest indywidualizmu. Klasyczne formy spotykają innowacyjne materiały, a precyzyjne detale podkreślają charakter każdego modelu. Wśród nich są okulary stworzone z myślą o różnorodnych kształtach twarzy, zaprojektowane tak, by harmonijnie dopasować się do bardziej delikatnych i subtelnych rysów.

To nie tylko dodatek. To sposób, by wyznaczać własne zasady.

Nowa kolekcja BOSS Eyewear to gra światłem, strukturą i detalem. Smukłe, minimalistyczne oprawy spotykają się z wyrazistymi, rzeźbiarskimi formami, redefiniując współczesną elegancję. To okulary dla tych, którzy cenią design na najwyższym poziomie – pewny siebie, ale niewymuszony.

MODELE DLA MĘŻCZYZN

Signature Light to kwintesencja subtelności. Delikatne, ultra-smukłe kształty podkreślają rysy twarzy, nadając stylizacjom lekkości i precyzyjnego wykończenia. Metalowe detale i dopracowane proporcje sprawiają, że każdy model wygląda nowocześnie i ponadczasowo.

Signature Bold to mocna sylwetka i wyrafinowane detale. Grubsze oprawy, trójwymiarowe paski i subtelnie wytłoczone logo na zausznikach tworzą efektowny, ale nadal elegancki akcent. To modele, które definiują styl z charakterem.

Carbon Fiber łączy dynamikę i wytrzymałość w najbardziej luksusowym wydaniu. Konstrukcja tych okularów jest stworzona dla tych, którzy nie uznają kompromisów – ultralekka, odporna i idealnie dopasowana.

Każdy model z kolekcji SS25 to coś więcej niż dodatek. To przemyślany element garderoby, który podkreśla osobowość i styl noszącej je osoby.

i Autor: materiały prasowe Eyewear

MODELE DLA KOBIET

Signature to kwintesencja elegancji w nowoczesnym wydaniu. Smukłe, lekkie oprawy wyróżniają się dopracowanymi detalami i ponadczasowym charakterem. Kultowy motyw BOSS stripes na metalowych akcentach podkreśla ich wyrafinowany styl, a bogata paleta kolorystyczna i efekt wielowarstwowego wykończenia nadają im nowoczesny sznyt.

Signature Combi redefiniuje klasykę poprzez połączenie twardego acetatu z ultracienkim metalem, tworząc konstrukcję, która łączy lekkość z wyrazistością. Charakterystyczne metalowe detale i nowe, świeże kombinacje kolorów nadają tym modelom współczesnego charakteru.

Double B Logo to nowa interpretacja kobiecej elegancji. Wyraziste, fasetowane kształty w subtelnych odcieniach zyskują jeszcze bardziej luksusowy akcent dzięki metalowemu logo Double B na zausznikach. Efekt? Styl, który łączy nowoczesność z ponadczasową klasą.