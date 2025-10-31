Nowy rozdział dla kultowych torebek – BIMBA Y LOLA i Akima

Akima swoją międzynarodową popularność zdobyła m.in. rolą w serialu „One Hundred Years of Solitude”. Jej mocna obecność, świeżość i globalna perspektywa doskonale wpisują się w DNA marki – kreatywnej, wolnej i otwartej na świat.

Moda jako język uniwersalny

BIMBA Y LOLA, która określa siebie mianem „kreatywnego kolektywu” rodem z Vigo (Hiszpania), traktuje modę jako formę uniwersalnej komunikacji – każda torebka, każdy fason to nie tylko przedmiot, ale manifest stylu. W kampanii PAPER właśnie to podejście nabiera pełni – marka pokazuje, że akcesoria mają znaczenie nie tylko funkcjonalne, ale też symboliczne.

Torebka-guwernantka stylu – model PAPER

Centralnym bohaterem kampanii jest torebka PAPER – już uznana za „must-have” sezonu. Wyróżnia ją miękka, nieustrukturowana skóra, która czyni ją niezwykle wszechstronną: można ją nosić na ramieniu, na nadgarstku, a nawet przewieszoną przez ramię – odpowiednia zarówno do stylizacji casualowej, jak i bardziej „wieczorowej”. W ramach kolekcji FW25 model PAPER występuje w nowych wariantach rozmiarowych, materiałowych i kolorystycznych:

PAPER BIKINI – limonka, spalona pomarańcza, ciemny brąz; rozmiar XL, idealny, by „zmieścić cały swój świat”.

PAPER MINI – wersja XXS w skórze z połyskiem: torebka-klejnot, doskonała na spacer, koncert czy wyjątkowe wydarzenie.

PAPER SHOPPER MAXI – reinterpretacja klasycznego shopper bag w skórze ziarnistej, idealna na jesienne wyjazdy i dłuższe dni poza miastem.

Warto podkreślić, że kolekcja FW25 marki BIMBA Y LOLA zawiera także inne elementy: kurtki pikowane, skórzane bikery, marynarki i płaszcze w unikalnych kolorach i wzorach.

Połączenie Akimy i modelu PAPER to duet, który trudno zignorować: aktorka „momentu” i torebka już ikoną – to sygnał, że moda nieustannie ewoluuje, ale jednocześnie ceni klasyczne cechy jak jakość, funkcjonalność i wyrazisty styl. BIMBA Y LOLA pokazuje, że akcesorium to nie tylko dodatek – to wyraz osobowości.

i Autor: BIMBA Y LOLA/ Materiały prasowe

i Autor: BIMBA Y LOLA/ Materiały prasowe

i Autor: BIMBA Y LOLA/ Materiały prasowe