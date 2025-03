Nowy wymiar nawilżenia!

HYDRA PRO to niezawodna linia pielęgnacyjna, która oferuje kompletną nawilżającą rutynę z zaawansowanymi formułami dla każdego typu skóry. Aktywne składniki zawarte w kosmetykach z tej serii to: zrównoważony ekstrakt z włoskiej róży, znany ze swoich właściwości łagodzących i antyoksydacyjnych, nawadniający kwas hialuronowy, kompleks Actiglow, który pomaga w produkcji kolagenu i nadaje skórze promienny wygląd. Dodatkowo dedykowana serum technologia Liposphere Matrix to innowacyjna biomimetyczna kompozycja, będąca mistrzem regeneracji skóry. Twarzą linii HYDRA PRO jest ambasadorka marki KIKO MILANO Emma Roberts – znana aktorka i piosenkarka, a jednocześnie ikona sztuki, piękna i radości. Jak sama mówi: Udział w kampanii reklamowej marki Hydra Pro to było niezwykłe doświadczenie! Uwielbiam, gdy moja skóra jest odpowiednio nawilżona, jedwabiście gładka i pełna blasku dając cudowny efekt tafli szkła. Hydra Pro to mój niezastąpiony wybór w codziennej pielęgnacji nawilżającej!

NOWOŚĆ - HYDRA PRO MIST to mgiełka zapewniająca natychmiastowe nawilżenie oraz długotrwałe nawilżenie do 48 godzin. Idealnie sprawdzi się jako baza lub fixer do demakijażu, a także do odświeżenia twarzy podczas podróży. Zawarte w niej składniki aktywne, takie jak ekstrakt z włoskiej róży o zrównoważonym pochodzeniu, kwas hialuronowy, Actiglow i ekstrakt z prymulki sprawiają, że skóra staje się bardziej miękka, wygląda świeżo i promiennie.

KIKO MILANO HYDRA PRO MIST, 96 zł/ 40 ml

NOWOŚĆ - HYDRA PRO SERUM to lekkie serum nawilżające o właściwościach regenerujących o niezwykle zmysłowej teksturze, które zapewnia natychmiastowe nawilżenie oraz długotrwałe nawilżenie do 48 godzin. Dzięki zawartości ekstraktu z włoskiej róży o zrównoważonym pochodzeniu, kwasu hialuronowego, Actiglow oraz zastosowaniu niezwykłej technologii Liposphere Matrix, serum sprawia, że skóra staje się elastyczna, gładka i rozświetlona.

KIKO MILANO HYDRA PRO SERUM, 120 zł/ 30 ml

HYDRA PRO EYES to bezzapachowe nawilżające serum pod oczy, zapewniające natychmiastowe nawilżenie oraz długotrwałe nawilżenie do 48 godzin. Serum redukuje widoczność cieni i opuchlizny, sprawiając że oczy wyglądają na mniej zmęczone. W jego składzie znajdziemy ekstrakt z włoskiej róży o zrównoważonym pochodzeniu, kwas hialuronowy, Actiglow, ekstrakt z kofeiny oraz Vegapeptydy.

KIKO MILANO HYDRA PRO EYES, 96 zł/ 30 ml

HYDRA PRO DAY to krem na dzień z SPF 15, zapewniający natychmiastowe nawilżenie oraz długotrwałe nawilżenie do 48 godzin. Dzięki zawartości ekstraktu z włoskiej róży o zrównoważonym pochodzeniu, kwasu hialuronowego, Actiglow i niacynamidu, ujawnia zdrowszy kolor skóry, która staje się odżywiona i miękka. Ma bogatą, otulającą teksturę i polecany jest do każdego rodzaju skóry, zwłaszcza normalnej i suchej.

KIKO MILANO HYDRA PRO DAY, 101 zł/ 50 ml

HYDRA PRO GLOW to rozświetlający kosmetyk z SPF 10, który zapewnia natychmiastowe nawilżenie oraz długotrwałe nawilżenie do 48 godzin. Stanowi idealną bazę pod makijaż, a po jego aplikacji skóra staje się miękka, promienna i zachwyca naturalnym blaskiem. W jego formule znajdziemy ekstrakt z włoskiej róży o zrównoważonym pochodzeniu, kwas hialuronowy, Actiglow, niacynamid i ekstrakt z komórek rośliny pomidora.

KIKO MILANO HYDRA PRO GLOW, 110 zł/ 50 ml

HYDRA PRO MATTE to nawilżający i matujący fluid, zapewniający natychmiastowe nawilżenie oraz długotrwałe nawilżenie do 48 godzin. Jest przeznaczony do cery normalnej i mieszanej, stanowiąc idealną bazę pod makijaż. Fluid zawiera ekstrakt z włoskiej róży o zrównoważonym pochodzeniu, kwas hialuronowy, Actiglow, ekstrakt z awokado i ekstrakt ze skórek granatu.

KIKO MILANO HYDRA PRO MATTE, 110 zł/ 50 ml