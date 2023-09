i Autor: Shutterstock Makijaż

Strefa beauty

Nowy wymiar pielęgnacji, Kultowa nowość od legendarnej marki

W obliczu wzrastającego zainteresowania konsumentów nieinwazyjnymi zabiegami estetycznymi, FOREO z dumą prezentuje NOWOŚĆ: UFO™ 3. To urządzenie do głębokiego nawilżania skóry twarzy, które oferuje korzyści kilku profesjonalnych kuracji spa przeciw starzeniu się. I to w zaledwie 2 minuty. UFO™ 3 podnosi poziom nawilżenia skóry aż o 126%, co zaowocowało klinicznie udowodnionym zmniejszeniem widoczności zmarszczek już po zaledwie 1 tygodniu.