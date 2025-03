Nowy wymier pielęgnacji ciała

O kondycję skóry warto dbać przez cały rok, niezależnie od sezonu. Regularna pielęgnacja nie powinna być obowiązkiem, lecz przyjemnym rytuałem, który nie tylko poprawia wygląd skóry, ale także wpływa na dobre samopoczucie. Dlatego warto wybierać kosmetyki, które łączą skuteczność z chwilą relaksu. Produkty do ciała marki EISENBERG Paris wyróżniają się starannie dobranym składem, bogatym w aktywne składniki pielęgnacyjne. Dzięki nim Twoja skóra będzie nie tylko nawilżona i ujędrniona, ale także pozwolą jej na wyjątkowy moment odprężenia. Oto trzy wyjątkowe produkty, które musisz poznać!

DLA PIĘKNEGO DEKOLTU

EISENBERG Paris NECK, BUSTLINE AND BREAST CREAM to innowacyjny krem, który łączy intensywną regenerację z luksusową pielęgnacją. Jego lekka, aksamitna konsystencja szybko się wchłania, zapewniając głębokie nawilżenie i wygładzenie skóry od podbródka po biust. Dzięki opatentowanej Formule Trio-Molecular®, zawierającej enzymy, cytokiny i biostymuliny, krem skutecznie wspomaga odnowę komórkową, poprawia jędrność oraz stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. Bogactwo naturalnych składników – w tym wyciąg z komórek macierzystych lotosu japońskiego, kwas hialuronowy i skrzyp polny – sprawia, że skóra staje się bardziej sprężysta, elastyczna i pełna blasku.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris NECK, BUSTLINE AND BREAST CREAM, 749 zł/100 ml/sephora.pl

SMUKŁA SYLWETKA

EISENBERG Paris BODY REFINING SERUM to formuła wyszczuplająca, która skutecznie redukuje cellulit, ujędrnia skórę i pomaga eliminować nadmiar wody oraz tkanki tłuszczowej. Dzięki innowacyjnej technologii oraz ekskluzywnemu kompleksowi modelującemu serum działa głęboko na procesy lipolizy i drenażu tkanek, co widocznie wygładza i ujędrnia problematyczne strefy, takie jak ramiona, brzuch, biodra, uda czy pośladki. Jego unikalna formuła zawiera kofeinę, kakaowiec właściwy oraz koenzym A, które wspólnie pobudzają spalanie tłuszczu i redukują gąbczasty wygląd skóry. Serum wchłania się błyskawicznie, pozostawiając skórę nawilżoną i wygładzoną, a pierwsze efekty są widoczne już po dwóch tygodniach!

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris BODY REFINING SERUM, 495 zł/150 ml/sephora.pl

LIFTING I JĘDRNOŚĆ CIAŁA

EISENBERG Paris BODY LIFTING TREATMENT to luksusowa, kremowa pielęgnacja liftingująca, stworzona z myślą o osobach pragnących przywrócić jędrność skóry i zapobiec powstawaniu rozstępów. To idealny produkt do stosowania podczas diet odchudzających, w okresach utraty wagi oraz dla skóry wymagającej regeneracji i odżywienia. Dzięki połączeniu wyciągu z chlorelli, witamin C i E oraz Formuły Trio-Molecular®, krem pobudza witalność komórkową, chroni kolagen i elastynę przed degradacją oraz intensywnie wygładza i nawilża skórę. Jego lekka, ale bogata formuła wspomaga regenerację i widocznie poprawia elastyczność ciała.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris BODY LIFTING TREATMENT, 579 zł/150 ml/sephora.pl