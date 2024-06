Nowy zapach w kultowej gammie perfum. Cytrusowa bergamotka przenika się z kwiatem pomarańczy oraz olejkiem z gorzkiej pomarańczy

Owocowo-kwiatowy Giorgio Armani My Way Nectar

Rodzina zapachów My Way powiększyła się o kompozycję, która ukazuje młodzieńcze, musujące i zupełnie nowe oblicze tej serii. Za nowością stoi mistrz perfumiarstwa, Carlos Benaïm. Tym razem ceniony nos skomponował niezwykle świeży i soczysty zapach. Na każdym poziomie kompozycji pojawiają się akordy, które jeszcze bardziej podkreślają te cechy. Nuty głowy to połączenie świeżej i soczystej gruszki z zielonym i aromatycznym rabarbarem. Owocowy wstęp ma swoją kontynuację w sercu zapachu. W nim cytrusowa bergamotka przenika się z kwiatem pomarańczy oraz olejkiem z gorzkiej pomarańczy, które są charakterystycznymi akordami w kompozycjach My Way. Nuta kwiatu pomarańczy powstaje w nowoczesnym procesie ekstrakcji, który nasyca kwiaty pomarańczy esencją z gorzkiej pomarańczy. Kwiatowy charakter serca podkreśla obecność jaśminu i tuberozy, kluczowej nuty całej serii My Way. Dopełnieniem kompozycji na tym poziomie jest liść fiołka.

Nowoczesne podejście do tworzenia zapachów, które wyznaje Carlos Benaïm, daje się nie tylko wyczuć. Mistrz do swojej kompozycji wybrał też składniki pozyskiwane w sposób zrównoważony, co wpisuje się w podejście marki do środowiska. Dzięki nim Giorgio Armani demonstruje swoje zaangażowanie w bardziej zrównoważoną przyszłość. Jednym z tych składników jest wanilia, która znajduje się w bazie zapachu. Towarzyszą jej drzewo cedrowe oraz akord piżma, który odpowiada za pudrowy i otulający efekt drugiej skóry. My Way Nectar pozostaje wierny etosowi, jaki towarzyszy zapachom My Way od samego początku – “Jestem tym, co przeżywam” i jest zaproszeniem do poszerzania horyzontów, podążania własną ścieżką i celebrowania jedynych w swoim rodzaju chwil.

Ta swobodna interpretacja przywołuje wizję kobiecości, w której dominuje niezależność. My Way Nectar to zapach, który będzie towarzyszył odkrywaniu wszystkiego, co świat ma do zaoferowania.

Piąty zapach w rodzinie My Way

Kolekcja perfum My Way składa się obecnie z pięciu urzekających zapachów, z których wszystkie mają wspólną nutę serca - tuberozę. W każdym z nich jest ona jednak interpretowana na swój własny, niepowtarzalny sposób. Uosabiana przez Sydney Sweeney kolekcja zapachów My Way ucieleśnia spontaniczną i wyzwoloną wizję kobiecości, oddaje istotę wolności i odkrywania wszystkiego, co świat ma do zaoferowania.

Historia rodziny zapachów My Way rozpoczęła się w 2020 roku. Obecnie tworzy ją już pięć kompozycji. Pierwsza była woda perfumowana My Way. Zapach charakteryzował się mocnym bukietem białych kwiatów. Nuty głowy, które tworzą bergamotka i kwiat pomarańczy, łączą się z sercem, w którym obok kluczowej tuberozy pojawia się także jaśmin wielokwiatowy. Baza całej kompozycji powstała, dzięki połączeniu wanilii bourbon premium, drzewa cedrowego i białego piżma.

Drugi zapach z rodziny to My Way Iintense. Kompozycję otwiera owocowo-kwiatowy duet, który tworzą bergamotka i kwiat pomarańczy. Serce zapachu to dobrze znane połączenie z pierwszej odsłony – indyjska tuberoza i jaśmin wielokwiatowy. Baza w przypadku My Way Intense jest o wiele bardziej drzewna niż w jej klasycznej odsłonie. Wszystko za sprawą drzewa sandałowego, które łączy się z wanilią bourbon premium.

Jako trzecia do rodziny zapachów dołączyła woda perfumowana My Way Floral. Świeża i wielowymiarowa interpretacja klasycznego wydania My Way odsłoniła jego zupełnie inne oblicze. Otwarcie zapachu to nuty zielonej mandarynki i olejek petitgrain. W sercu wybrzmiewa charakterystyczna dla całej linii tuberoza, która łączy się z olejkiem neroli. Bazę definiują ekstrakty neroli i wanilii, białe piżmo oraz napar z wanilii bourbon premium.

Czwartym zapachem, który ukazał kolejną interpretację z tej serii, był My Way Parfum. Nuty głowy tworzy w nim olejek z bergamotki połączony z kwiatem pomarańczy nasyconym esencją z gorzkiej pomarańczy. W sercu zapachu pojawia się nie tylko charakterystyczny absolut tuberozy, ale również niebieski irys i piżmowa ambrette. Bazę dla całej kompozycji tworzą drzewo cedrowe, napar z wanilii bourbon i akord białego piżma.

Najnowszym i jednocześnie piątym zapachem, który tworzy rodzinę My Way, jest My Way Nectar.

