NYX Professional Makeup wspiera sztukę drag

Przez ostatnie tygodnie za sprawą „Czas na Show. Drag Me Out” emitowanego na antenie TVN byliśmy świadkami medialnej rewolucji, która już teraz wykracza poza ekrany telewizorów. Program, który przybliżył szerszemu gronu odbiorców sztukę drag, pokazał, że przemyślana choreografia, szalone stroje i odważne makijaże to coś więcej niż tylko przyjemne dla oka występy. Potwierdzili to uczestnicy, którzy dzięki metamorfozom lepiej poznawali samych siebie. W każdym odcinku pomagały im w tym także kosmetyki do makijażu od NYX Professional Makeup. Dzięki temu mocno wybrzmiało to, że paleta cieni, błyszczyk lub sztuczne rzęsy to opcja dla każdego, kto akurat będzie chciał ich użyć. Ostateczny efekt zawsze zależy od danej osoby. To ona decyduje, czy wybrane kosmetyki mają podkreślić jej osobowość, czy pomóc przeobrazić się w kogoś zupełnie innego. Gorąca dyskusja na temat sztuki drag trwa i wkrótce dodatkowo wybrzmi za sprawą Drag Tour: A’WHORA. Partnerem wydarzenia będzie NYX Professional Makeup.

NYX Professional Makeup partnerem Drag Tour

Drag Tour: A’WHORA to pierwsza w Polsce tak duża trasa drag queens, która zawita aż do trzech miast: Warszawy, Poznania i Katowic. NYX Professional Makeup będzie partnerem dwóch wydarzeń. Strefa marki będzie dostępna w trakcie występów w Warszawie i Poznaniu. Przestrzeń będzie nie tylko miejscem, która zainteresuje performerki, ale każdego, kto lubi makijaż lub chce się o nim więcej dowiedzieć. Sama nazwa Drag Tour wskazuje, że jego główną gwiazdą będzie A’Whora. Performerka jest znana z drugiego sezonu najpopularniejszego programu o drag queens na świecie: RuPaul’s Drag Race UK. Jednocześnie jest to również światowej klasy artystka, która wystąpiła już w ponad 30 państwach, gromadząc tysiące fanów na swoich shows oraz blisko pół miliona obserwujących w swoich mediach społecznościowych. Od 2021 roku występuje na największych scenach festiwalowych i teatralnych ze swoimi wyjątkowymi performencami pełnymi tańca, mody, barwnych makijaży oraz efektów specjalnych. U jej boku wystąpią też przedstawicielki polskiej sceny dragowej. Wśród nich nie brakuje pseudonimów świetnie znanych z programu „Czas na Show. Drag Me Out”. W wydarzeniu wezmą udział m.in. zwyciężczyni: Twoja Stara, a także Himera czy Shady Lady. Za każdym razem czeka nas 120 minut ekscytujących i barwnych występów.

NYX Professional Makeup i sztuka drag

Na rynku beauty marka NYX Professional Makeup maluje się jako ta najbardziej barwna i to nie tylko za sprawą samej kolorówki. Jej wartości skupiają się wokół różnorodności. Oznacza to, że w swoim asortymencie mają kosmetyki dla każdego. Wśród nich coś dla siebie mogą znaleźć miłośniczki makeup no make-up i estetyki clean girl, performerki drag queen, które stawiają na odważny i bardzo wyrazisty makijaż, a także wszyscy stawiające na różnorodne podejścia pomiędzy nimi. Pomimo że nazwa marki wskazuje na profesjonalne kosmetyki, to obok tych dedykowanych zawodowym makijażystkom i innym osobom, dla których sztuka tworzenia make-upu nie ma żadnych tajemnic, nie brakuje także bardziej przystępnych propozycji. Te nawet w rękach amatorek i amatorów pozwolą uzyskać wymarzony efekt. NYX Professional Makeup to zatem opcja dla wszystkich, którzy chcą z pomocą makijażu wyrażać siebie lub dzięki niemu wcielać się w kogoś zupełnie innego.

