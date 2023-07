NYX Professional Makeup zaprasza do BARBIELAND! Oficjalna premiera nowej limitowanej kolekcji NYX PM &„Barbie™ The Movie”

Wiele kobiet nosi pierścionek na małym palcu. Co to oznacza? To ważna obietnica

Głównym punktem programu było widowiskowe SHOW Makijażowe. Zebrani goście – influencerzy, tik tokerzy, youtuberzy oraz przedstawiciele mediów obserwowali na żywo przygotowania artystów do scenicznych występów: Vouging Show oraz NYX PM Dream House, które wieńczyły część oficjalną wydarzenia. Pod czujnym okiem profesjonalistów NYX Professional Makeup powstały multikolorowe makijaże czołowych przedstawicieli świata drag queen i sceny ballroomu, min. Maryji De Mon, Hieemerasa, Laury Klaus, Kiki Suprise, Sweetie Balenciagi czy Bożny Wydrowskiej, którzy później porwali publiczność do tańca w rytm kultowego utworu zespołu AQUA „Barbie Girl”.

Ponadto na odwiedzających czekały niezwykłe INSTASPOTY, inspirowane limitowaną kolekcją kosmetyków NYX PM, dzięki którym goście mogli podróżować różowym kabrioletem po filmowym Malibu oraz poczuć się jakby przebywali w prawdziwym domku NYX’owych lalek. Nie mogło zabraknąć także stref make up, gdzie z pomocą makijażystów można było przetestować nowości z limitowanej kolekcji NYX Professional Makeup stworzonej wspólnie z „Barbie The Movie”.

Produkty z limitowanej kolekcji NYX Professional Makeup inspirowane są kolorowym światem z filmu Barbie. Kolekcja zawiera:

dwie kieszonkowe palety cieni z kolekcjonerskim mini błyszczykiem Butter Gloss; CENA 69,99 zł/szt.

mini paletkę do twarzy, zawierającą dwa róże i rozświetlacz, aby ożywić filmowy look muśniętej słońcem skóry; CENA 69,99 zł

zestaw dwóch kredek Jumbo Eye Pencil w żywym różu i jaskrawym błękicie, aby podkreślić charakterystyczne kolory Barbie i Kena; CENA 59,99 zł

Jumbo Lashes, sztuczne rzęsy, z różowymi pasemkami Barbie; CENA 59,99 zł

dwa matowe kremy do ust Smooth Whip; CENA 41,99 zł/szt.

błyszczyk Butter Gloss w oficjalnym kolorze Barbie; CENA 39,99 zł

lusterko w kształcie telefonu z klapką; CENA 69,99 zł

Aby jeszcze bardziej uczcić premierę filmu, NYX Professional Makeup łączy siły z Warner Bros. Discovery, Mattel Philanthropy i Barbie Dream Gap Project w ramach inicjatywy społecznej na rzecz globalnej organizacji humanitarnej Save the Children. NYX Professional Makeup zachęca fanów do publikowania materiałów z użyciem immersyjnego filtra na Instagramie pod wspólną marką Save the Children i Barbie, aby zwiększyć świadomość tej globalnej inicjatywy, mającej na celu wzmacnianie budowania pewności siebie i pozycji dziewcząt. Od 10 do 28 lipca 2023 r. za każdym razem, gdy filtr zostanie udostępniony na Instagramie, NYX Professional Makeup przekaże 1 USD, a maksymalnie do 25 000 USD, na rzecz organizacji Save the Children. W ten sposób przyczyni się do zapewnienia dostępu do edukacji i narzędzi edukacyjnych setkom tysięcy dziewcząt, tym samym dając im siłę do urzeczywistnienia swoich marzeń.

„Jako marka kosmetyczna zakorzeniona w rozrywce, cieszymy się, że możemy współpracować z kultowym studiem, takim jak Warner Bros., przy nowym filmie Barbie” — powiedział Yann Joffredo, globalny prezes marki NYX Professional Makeup. „Tematy wzmacniania pewności siebie i celebrowania wewnętrznego piękna przedstawione w filmie są głęboko zgodne z naszymi podstawowymi wartościami opowiadania się za wyrażaniem siebie i odkrywaniem swojego potencjału. Premiera tego filmu wywołała wiele nostalgii wśród fanów na całym świecie i cieszymy się, że możemy wziąć udział w budowaniu tego zjawiska w kulturze!”

Kolekcja NYX Professional Makeup „Barbie The Movie” jest dostępna w Polsce od 10 lipca stacjonarnie w wybranych drogeriach Rossmann oraz online na Hebe.pl, Cocolita.pl, E-zebra.pl, Makeup.pl oraz LadyMakeup.pl

i Autor: Materiały prasowe NYX

