Pielęgnacja ust latem. Wróciły kultowe balsamy do ust od marki Ziaja

Suche, spierzchnięte i popękane usta to częsty problem. Sposobów leczenia i pielęgnacji suchych ust jest wiele. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie regularnie kilku metod. Przede wszystkim należy pamiętać, by przed wyjściem z domu posmarować usta tłustą pomadką ochronną. Unikajmy kremów i pomadek, które w swoim składzie mają dużo wody, choć dobrze nawilżają to podczas wyjścia. Na jakiś czas warto również zrezygnować z szminek i pomadek, zwłaszcza tych matowych. Często sprzyjają one wysuszaniu warg co tylko może sprawić, że problem będzie narastał.

Przy pękających i suchych ustach szczególnie ważna jest ich regularna pielęgnacja. Należy pamiętać, by codziennie stosować kilka zabiegów, które poprawią kondycję ust. Przede wszystkim warto zaopatrzyć się w naturalne olejki, oraz wazelinę apteczną. Możemy również sięgnąć po produkty z naszej kuchni, dobrze nawilża zwykła oliwa z oliwek i olej kokosowy. Przy pielęgnacji suchych ust niezwykle ważne jest również regularne złuszczanie naskórka. Delikatny peeling stosowany raz na kilka dni, może pozbyć się martwego naskórka. Po takim zabiegu pamiętaj, by odpowiednio nawilżyć swoje wargi, dobrze sprawdzi się również w tym przypadku aloes i kosmetyki z nim składzie.

Ziaja błyszczyki

łatwo wtapiają się w usta bez efektu klejenia

zmiękczając je i odżywiając zapewniają ulgę spierzchniętym ustom

subtelnie rozświetlają, soczyście pachną i owocowo smakują

wydajne w użyciu, pojemność 12ml

Ziaja peelingi

cukrowa formuła zmiękcza i wygładza usta,

owocowe peelingi soczyście pachną i smakują

przeznaczone do użytku zewnętrznego, nadają się do codziennej pielęgnacji ust

i Autor: Materiały prasowe Ziaja

