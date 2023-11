O te kosmetyki "zabijają" się na świecie. Działają jak luksusowe specyfiki, a dla Polek są na wyciągnięcie ręki

Media społecznościowe wywierają ogromny wpływ na nasze nawyki zakupowe. Świat beauty to jedna z silniej rozwijających się branży w social media, a influencerki wyznaczają urodowe trendy. Tym bardziej możemy być dumni, że coraz częściej miano hitów zyskują polskie kosmetyki. Krajowe marki nie mają się czego wstydzić, a produkty Nacomi Next Level, BasicLab, Iwostin czy tołpa to klasa światowa. Kosmetyk tej ostatniej marki szturmem podbił serca na całym świecie.

Rozświetlona i wygładzona skóra za niewiele ponad 20 zł

Dani Nicholls to jedna z beauty influencerek, która zajmuje się testowaniem kosmetyków. Kobieta nie ukrywa, że produkt polskiej marki Tołpa wyjątkowo przypadł jej do gustu. Mowa o peelingu 3 enzymy od Tołpy. Jak zapewnia Nicholls produkt ten sprawia, że jej skóra staje się promienna i zyskuje naturalny blask. Kobieta wskazała również, że odkąd stosuje ten peeling zmniejszyły się jej niedoskonałości, a skóra stała się gładsza. Peeling 3 enzymy od Tołpy to enzymatyczny produkt złuszczający, który ma zmniejszać ilość zaskórników, redukować produkcję sebum oraz stymulować procesy naprawcze odbudowany naskórka. Co ważnie nie zawiera on w składzie drobinek złuszczających oraz kwasów AHA - To najlepszy peeling enzymatyczny dedykowany potrzebom skóry wrażliwej oraz skłonnej do podrażnień i alergii. Produkt sprawdzi się również w pielęgnacji cery normalnej, mieszanej i tłustej - rekomenduje producent. Peeling 3 enzymy Tołpa kupisz za jedyne 25 zł.

Polskie hity kosmetyczne, które warto znać

ZIAJA - maseczka z kwasem glikolowym

Gęste, odżywcze formuły produktów bazują w min. 90% na składnikach pochodzenia naturalnego, polecane są jako uzupełnienie codziennej pielęgnacji każdego rodzaju i typu cery. Zawiera kwas glikolowy (GA) oraz peelingującą drobną celulozę, kwasy tłuszczowe, ceramidy i fitosfingozynę. Odżywcze składniki receptury wzmacniają jej aktywne działanie. Zapewnia efekt wypoczętej cery.

BIELENDA - Skoncentrowane aktywnie liftingujące serum przeciwzmarszczkowe dzień/ noc

ltra skuteczna terapia liftingująca dla cery dojrzałej, również wrażliwej została oparta o nowoczesną technologię Advanced Encapsultation Technology, polegająca na zaawansowanym systemie dostarczania wapnia do skóry, dzięki której powstaje doskonała struktura supramolekularna, w której jony wapnia Ca2+ służą jako cząsteczki sygnałowe precyzyjnie docierając do określonych komórek skóry i aktywując w nich procesy naprawy i odbudowy spowodowane procesem starzenia.

BASICLAB - KORYGUJĄCE SERUM Z RETINALEM 0,07%, FITOSFINGOZYNĄ I KARNOZYNĄ 2.0 REDUKCJA I STYMULACJA

Korygujące serum z retinalem 0,07%, fitosfingozyną i Karnozyną 2.0 REDUKCJA I STYMULACJA, przeznaczone do wieczornej pielęgnacji cery, szyi i dekoltu, wykazuje skuteczne działanie przeciwzmarszczkowe i przeciwtrądzikowe. Kosmetyk zagęszcza skórę, widocznie ją odmładzając. Zastosowana w nim pochodna witaminy A posiada właściwości antybakteryjne, które pozwalają redukować niedoskonałości. Fitosfingozyna, naturalny składnik pochodzący od ceramidów, zmniejsza zaczerwienienie i zapobiega powstawaniu stanu zapalnego, łagodząc potencjalne skutki uboczne serum. Karnozyna 2.0 ujędrnia skórę i uelastycznia ją, jednocześnie redukując szeroko pojęty dyskomfort. Dodatek 3-O-etylowego kwasu askorbinowego rozświetla cerę, nadając jej zdrowego kolorytu.

NACOMI - Serum pod oczy przeciwzmarszczkowe retinol + bakuchiol

Delikatna skóra pod oczami to obszar, na którym najczęściej można zaobserwować pierwsze zmarszczki. To właśnie po niej najbardziej widać wiek. Serum pod oczy dzięki zawartości składników aktywnych, naturalnych maseł i olejów, tworzy ochronny kompres, przywracając nawilżenie i młodzieńczy wygląd. Oparte na retinolu i bakuchiolu wypełnia drobne zmarszczki w okolicach oczu oraz zapobiega ich powstawaniu.

