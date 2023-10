Obciachowe imię dla dziewczynki. Kojarzy się z tandetą i prawie nikt już tak nie chce nazywać córek. "Trochę jak żenada"

Najbardziej obciachowe imię dla dziewczynki. Tandeta oraz żenada

Popularność imion zależy od wielu czynników. W ostatnim czasie coraz większą sympatią cieszą się tradycyjne, polskie imiona, takie jak Aleksander, Antonii oraz Sara. Z drugiej strony jednak, nadal nadawane jest wiele zagranicznych imion. Niektóre z nich jednak wyszły już z mody. Tak jest między innymi w przypadku imienia Żaneta. Jest to imię pochodzenia francuskiego i wywodzi się od Jennette. Co ciekawe, imię to ma w Polsce swój odpowiednik, który wiele lat temu był bardzo popularny. Chodzi o imię Janina. Żaneta obecnie kojarzy się z obciachem i tandetą. Niektórzy ironizują nawet, że Żaneta to żenada. Faktycznie, imię to straciło wiele na swojej popularności i dzisiaj wybieranie jest niezwykle rzadko. W 2022 roku zarejestrowano jedynie 4 przepadki tego imienia, a w pierwszej połowie 2023 roku tylko 2.

Co oznacza imię Żaneta?

Uznaje się, że swoje pochodzenie Żaneta zawdzięcza hebrajskiego imieniu Jeanne. Było to żeńska wersja Jana i oznaczała łaskę od Boga. Żaneta jest prostoduszna oraz skromna. Nie lubi sprzeciwu i zdarza jej się dominować nad innymi. Bywa materialistką oraz nad wyraz ceni sobie bogactwo i dobra materialne. Żaneta obchodzi imieniny 4 lutego, 30 maja, 17 sierpnia, 27 listopada i 27 grudnia.

