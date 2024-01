Obłędne perfumy w Rossmannie za 38 zł. Ten zapach wyniesie Cię na szczyty przyjemności. Słodka wanilia i praliny w urzekającym połączeniu

To najbardziej mutlifunkcyjny kosmetyk do makijażu. Z nim nie potrzebujesz nic innego

Wiosną sięgamy po lżejsze i bardziej kwiatowe zapach. W nutach zapachowych dominują lekkie i owocowe aromaty. Takie też są perfumy z najnowszej promocji Rossmanna. To słodki, ale jednocześnie lekki zapach, który otuli Twoje zmysły. Woda perfumowana dla kobiet LA RIVE Pink Velvet w trwającej właśnie promocji Rossmanna kosztuje jedynie 37,99 zł. To wyjątkowa kompozycja zapachowa, pełna odżywczych aromatów grantu oraz bazy, którą stanowi połączenie wanilii, pralin oraz eleganckiej paczuli. Zapach LA RIVE Pink Velvet przywołuje wspomnienia letnich wieczorów i beztroskiej zabawy. To lekki zapach, który uwodzi swoją subtelnością i trwałością. - Tak oddziałuje na zmysły wyjątkowo sensualna kompozycja PINK VELVET. To zapach inspirowany odcieniami kobiecego piękna i nieograniczonym poczuciem wolności – odnajdziesz je w szlachetnych nutach jaśminu, irysa i kwiatów pomarańczy, z soczystym akcentem czarnej porzeczki i gruszki. Rozkosznie kojąca baza to słodycz wanilii i pralin połączona z eleganckim charakterem paczuli i dopełniającym dotknięciem migdałów i fasoli tonka. Poznaj wszystkie wcielenia radości życia i poczuj ich aksamitny dotyk w zapachu PINK VELVET od LA RIVE - czytamy w opisie zapachu na stronie Rossmanna.

