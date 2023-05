Obłędny sztosik w promocji Pepco. Najbardziej uniwersalna bluzka dla kobiet za 17 zł! Lato, zima - wszystko przetrzyma

Piękna koszulka damska w promocji Pepco. Ten model to hit wszech czasów

Najnowsze promocje Pepco można podsumować zdaniem "sen o lecie". W kolekcji ubrań sieci znajdziesz bowiem letnią odzież skrojoną na ten sezon. Dominują zwiewne sukienki oraz koszulki w pastelowych kolorach. To, co może Cię zainteresować najbardziej to klasyczny, prążkowany top damski, który w promocji Pepco kosztuje jedyni 17 zł. Do wyboru jest kilka (iście letnich) kolorów. To najbardziej uniwersalna koszulka, jaką można sobie wyobrazić. Latem idealnie sprawdzi się zestawiona do Twoich ulubionych szortów lub przewiewnej spódnicy. Dobrze wygląda także pod jeansową kurtkę, a nawet bardziej elegancki żakiet. Zimą z powodzeniem może być wykorzystywana jak podkoszulka pod sweter lub kardigan. Koszulka damska z promocji Pepco wykonana jest w 96 proc. z bawełny (pozostałe 4 proc. to elastan), dzięki czemu nie zniszczy się podczas prania i posłuży przez wiele sezonów. Szukasz klasycznego topu na lato 2023? Koniecznie sprawdź propozycję z promocji Pepco.

Zobacz także: Tanie perfumy z Lidla pachną niczym kultowe Ariana Grande. Wydasz jedynie 30 zł, a otuli Cię orzeźwiający kwiatowy zapach. Tani zamiennik perfum. "Przepiękny zapach"

Sonda Kupujesz ubrania w Pepco? Tak, mają fajne rzeczy w niskich cenach Zdarza mi się kupować tam ubranka dla dzieci Nie, omijam ten sklep szerokim łukiem

i Autor: Materiały prasowe Promocje Pepco