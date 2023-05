Tanie perfumy z Lidla pachną niczym kultowe Ariana Grande. Wydasz jedynie 30 zł, a otuli Cię orzeźwiający kwiatowy zapach. Tani zamiennik perfum. "Przepiękny zapach"

Tani zamiennik perfum Ariana Grande. Kosztuje 30 zł

Nie każdą kobietę stać na ten luksus, aby kupować oryginalne perfumy za kilkaset złotych. Wówczas doskonałym rozwiązaniem jest zakup tańszego zamiennika drogich perfum, które mają woń zbliżoną do oryginału. Fanki zapachu Ariana Grande God Is A Woman często szukają w sieci jego odpowiednika, ale w niższej cenie. I okazuje się, że jednym z nich mogą być perfumy z Lidla Made in Lab 102. To woda perfumowana dla kobiet inspirowana kultowym zapachem Ariany Grande. W Lidlu flakonik 100 ml kosztuje tylko 31,99 zł. Przeplata w sobie woń owoców, kwiatów i słodkich nut. To doskonała okazja dla fanek tego kultowego zapachu, za który trzeba zapłacić nawet 240 zł. Tani zamiennik perfum z Lidla skradł serca kobiet. Internautki są nim zachwycone i wręcz twierdzą, że jest niemal identyczny ja oryginał. "Przepiękny zapach, niczym nie różni się od oryginału. Od dziś to mój najbardziej ulubiony zapach. Polecam" - czytamy jedną z opinii wody perfumowanej Made in Lab 102.

Perfumy z Lidla pachną niemal identycznie jak zapach Ariana Grande za 240 zł

Perfumy z Lidla, a dokładniej woda perfumowana Made In Lab 102 jest inspirowana zapachem Ariana Grande. Ma identyczne nuty zapachowe jak ten kultowy oryginał, a kosztuje 8 razy mniej. Łączy w sobie nuty: gruszki, róży, wanilii, drzewa sandałowego i korzenia irysa. Ta owocowo-kwiatowa kompozycja jest niesamowicie kobieca i delikatna.

