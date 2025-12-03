Od natury do neonów: makijażowe trendy na rok 2026

Powrót do natury z nutą blasku

W 2026 roku kontynuowany będzie trend "no-makeup makeup", ale w bardziej dopracowanej i świetlistej odsłonie. Skóra będzie wyglądać na zdrową, nawilżoną i promienną, z minimalną ilością podkładu. Zamiast ciężkich kryjących formuł, będziemy sięgać po lekkie tinty, kremy BB i CC, które wyrównują koloryt, ale nie zakrywają naturalnego piękna cery. Kluczowe będzie uzyskanie efektu "glass skin" – skóry tak gładkiej i lśniącej, że przypomina szkło. W Sephora znajdziesz szeroki wybór produktów do pielęgnacji skóry, które pomogą Ci osiągnąć ten efekt, a także lekkie podkłady i rozświetlacze, które dodadzą cerze subtelnego blasku.

SEPHORA COLLECTION Podkład Best Skin Ever - Długotrwały podkład o naturalnym wykończeniu

Podkład BEST SKIN EVER natychmiastowo zapewnia nieskazitelną cerę z ultra-naturalnym wykończeniem. Dzięki konsystencji efektu drugiej skóry i regulowanemu kryciu wyrównuje cerę, wygładza jej strukturę i ukrywa niedoskonałości. Długotrwały, cera pozostaje nieskazitelna aż do wieczora.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Kolor w nowym wydaniu: pastele i neonowe akcenty

W makijażu oczu w 2026 roku będziemy świadkami intrygującego połączenia delikatnych pasteli z odważnymi, neonowymi akcentami. Delikatne odcienie lawendy, mięty i błękitu będą dominować na powiekach, tworząc subtelne, eteryczne makijaże. Jednak dla tych, którzy pragną wyrazić swoją indywidualność, pojawią się neonowe kreski i akcenty w wewnętrznych kącikach oczu, dodające makijażowi nowoczesnego i awangardowego charakteru. W Sephora znajdziesz palety cieni, które łączą te dwa światy, a także kolorowe eyelinery, które pozwolą Ci na eksperymentowanie z odważnymi akcentami.

SEPHORA COLLECTION 9 EYESHADOW PALETTE - Paleta 9 matowych i lśniących cieni do powiek

Odkryj nową, obowiązkową paletę świąteczną SEPHORA COLLECTION. Zawiera 9 cieni do powiek w różnorodnych, łatwych do noszenia odcieniach, dostępnych w wykończeniu matowym i opalizującym. Baw się dobrze, nakładając cienie do powiek pojedynczo, warstwowo lub mieszając je, aby stworzyć mnóstwo niepowtarzalnych makijaży. Na co dzień : klasyczna gradacja w odcieniach beżu i brązu. Na święta i po: makijaż podkreślony odrobiną różowego brokatu.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Usta w centrum uwagi: błysk i precyzja

Usta w 2026 roku będą grać pierwsze skrzypce. Zapomnij o matowych pomadkach – powrócą błyszczyki i pomadki o satynowym wykończeniu, które optycznie powiększą usta i nadadzą im soczystości. Trendem będzie również precyzyjny kontur ust, często w nieco ciemniejszym odcieniu niż pomadka, co doda im definicji i pełności. W Sephora znajdziesz szeroki wybór błyszczyków o różnych formułach i odcieniach, a także konturówki do ust, które pomogą Ci osiągnąć perfekcyjny kształt.

CHARLOTTE TILBURY Pillow Talk Love Effect Lipstick - Pomadka do ust

Ta limitowana edycja pomadek zawiera nawilżającą, satynową formułę K.I.S.S.I.N.G Charlotte oraz nagradzaną, nawilżającą formułę Matte Revolution. Różowozłote tubki kolekcjonerskie ozdobione są różowymi serduszkami z kryształków, które odbijają światło, symbolizując miłość! To efekt Love!

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

Ekologiczny i etyczny makijaż

Wzrost świadomości ekologicznej i etycznej konsumentów będzie miał ogromny wpływ na trendy w makijażu w 2026 roku. Produkty wegańskie, cruelty-free, z naturalnymi składnikami i opakowaniami przyjaznymi dla środowiska będą cieszyć się coraz większą popularnością. Marki będą stawiać na transparentność, informując o pochodzeniu składników i procesach produkcji. Sephora będzie oferować szeroki wybór produktów zgodnych z tymi trendami, ułatwiając świadome wybory zakupowe.

Makijaż jako forma ekspresji

W 2026 roku makijaż będzie postrzegany nie tylko jako narzędzie do podkreślania urody, ale przede wszystkim jako forma autoekspresji i kreatywności. Ludzie będą odważniej eksperymentować z kolorami, teksturami i stylami, traktując twarz jako płótno do artystycznych działań. Nie będzie już sztywnych reguł, a jedynie inspiracje do tworzenia własnych, unikalnych looków. Sephora, ze swoją bogatą ofertą marek i produktów, będzie idealnym miejscem do odkrywania i rozwijania własnego stylu w makijażu.