Od wyścigów po streetwear – Oakley redefiniuje współczesny lifestyle

Wystarczy spojrzeć na miejskie ścieżki, Instagram czy lokalne kluby, by zobaczyć, że rower to dziś styl życia, społeczność i jeden z najmocniejszych trendów ostatnich lat. Nie tylko dla profesjonalistów, ale też fanów aktywności i miejskiej estetyki. Oakley – od 50 lat obecna w świecie sportu i innowacji – wyczuwa ten moment perfekcyjnie. Łączy funkcję z wyrazistym designem i lokalnym działaniem. Od okularów, które dopełniają streetwear, po technologie stworzone do ruchu – marka trafia w potrzeby pokolenia, które nie uznaje kompromisów między stylem a funkcją.

Coffee ride’y - gdzie styl spotyka ruch

W sobotni poranek miasta budzą się nie tylko dźwiękiem ekspresów i chrupiącym dźwiękiem croissantów przygryzanych przy stolikach. Coraz częściej – także kliknięciem pedałów i rozmowami toczącymi się między kolejnymi kilometrami. Coffee ride’y, czyli luźne przejażdżki rowerowe połączone z kawą, stały się nowym rytuałem miejskich społeczności – odpowiedzią na potrzebę ruchu, bycia razem i życia w rytmie slow, ale z wyczuciem stylu.

Wraz z rosnącą popularnością kultury kolarskiej – również w modzie i social mediach – sprzęt zyskuje nowe znaczenie. Okulary Oakley łączą zaawansowaną technologię z wyrazistym designem, stając się manifestem nowego miejskiego stylu: pomiędzy sportem a streetwearem. Charakterystyczne kształty, odważna linia i nowoczesne kolory przyciągają wzrok, a przełomowe technologie – jak soczewki PRIZM™, które poprawiają kontrast i ostrość widzenia– odpowiadają na potrzeby zarówno sportowców, jak i estetów. Przykład? Nowy model Velo Kato – stworzony z myślą o maksymalnej aerodynamice, komforcie i precyzji. Z jego elastyczną formą i futurystycznym sznytem bez problemu przenosi się z trasy na ulicę.

Technologia, która wygląda jak moda

Oakley dobrze wie, że dziś okulary to nie tylko sportowy must-have – to statement piece całej stylizacji. Dlatego obok zaawansowanych modeli performance, marka coraz mocniej stawia na modowy język: futurystyczne formy, techniczne detale i nieoczywiste kolory. Efekt? Produkty, które trafiają do tych, którzy poruszają się na styku streetwearu, sportu i designu.

Modele Masseter, Lateralis i Plantaris to odpowiedź na estetykę nowego pokolenia – odważna forma oraz inspiracja gorpcore’em czy post-sportowym streetwearem, który widać dziś na TikToku, wybiegach i ulicach. To okulary stworzone z myślą o aktywnym, ale i stylowym życiu – lekkie, wytrzymałe, dopracowane w każdym detalu. Noszone z oversize’ową kurtką, nylonową kamizelką czy minimalistycznym zestawem, przejmują główną rolę w stylizacji.

Właśnie w tej hybrydzie sportu i mody Oakley buduje swoją nową tożsamość – jako marka, która rozumie rytm współczesnego stylu życia. Łączy funkcję z formą, technologię i estetykę oraz oferuje okulary, sprawdzające się zarówno na szosie, jak i w mieście.

Oakley Store Warsaw – nowa baza miejskiej zajawki

Oakley Store Warsaw, mieszczący się w sercu Royal Wilanów, to nie tylko flagowy punkt marki otwarty we współpracy ze Sportroom – to przestrzeń, która żyje pasją do sportu, designu i miejskiego stylu życia. Zamiast klasycznego podejścia do sprzedaży, marka postawiła na atmosferę inspiracji i spotkań. Można tu przymierzyć okulary, porozmawiać z zajawkowiczami, a przy okazji – dobrze się poczuć, niezależnie od tego, czy trenujesz, czy po prostu lubisz dobrze wyglądać. To tu znajdziesz najszerszą stacjonarną ofertę Oakley w Polsce – od okularów przeciwsłonecznych i korekcyjnych, przez ubrania i kaski, aż po akcesoria. Na miejscu można też wykonać bezpłatne badanie wzroku – dzięki czemu technologia spotyka się tu z codziennym stylem życia. Niezależnie od sezonu – latem znajdziesz tu strój na rower czy wypad nad morze, a zimą wyposażysz się w outfit na stok i après-ski.

Z myślą o lokalnej społeczności oraz w odpowiedzi na rosnącą modę na lokalne kluby sportowe, Oakley organizuje otwarte ustawki – nieformalne przejażdżki, które startują spod sklepu i kierują się w stronę kultowych Gassów. Bez presji wyniku, ale z masą dobrej energii. Prowadzą je doświadczeni pasjonaci – dzięki czemu nawet początkujący mogą się czegoś nauczyć, poprawić technikę i po prostu – poczuć klimat wspólnego kręcenia.

i Autor: materiały prasowe Oakley

