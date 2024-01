Odkryłam cudowny olejek do ust. Suche usta zimą. Domowe sposoby, które idealnie je nawilżą

Suche, spierzchnięte i popękane usta to częsty problem. Pojawia się on szczególnie często jesienią i zimą kiedy temperatura za oknem spada. Wtedy nasze usta narażone są na szkodliwe czynniki zewnętrzne, dodatkowo częste oblizywanie warg sprawia, że problem się pogłębia. Ostatecznie usta mogą popękać, boleć i krwawić.

Sposobów leczenia i pielęgnacji suchych ust jest wiele. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie regularnie kilku metod. Przede wszystkim należy pamiętać, by przed wyjściem z domu posmarować usta tłustą pomadką ochronną. Unikajmy kremów i pomadek, które w swoim składzie mają dużo wody, choć dobrze nawilżają to podczas wyjścia, zwłaszcza kiedy za oknem mróz, takie kosmetyki mogą sprzyjać przesuszaniu się ust. Na jakiś czas warto również zrezygnować z szminek i pomadek, zwłaszcza tych matowych. Często sprzyjają one wysuszaniu warg co tylko może sprawić, że problem będzie narastał.

Przy pękających i suchych ustach szczególnie ważna jest ich regularna pielęgnacja. Należy pamiętać, by codziennie stosować kilka zabiegów, które poprawią kondycję ust. Przede wszystkim warto zaopatrzyć się w naturalne olejki, oraz wazelinę apteczną. Możemy również sięgnąć po produkty z naszej kuchni, dobrze nawilża zwykła oliwa z oliwek i olej kokosowy.

Zobacz także: Nakładam na rzęsy przed tuszowaniem. Wyglądają jak po laminacji za 200 zł. Są gęste i długie. „Cudo”

Przy pielęgnacji suchych ust niezwykle ważne jest również regularne złuszczanie naskórka. Delikatny peeling stosowany raz na kilka dni, może pozbyć się martwego naskórka. Po takim zabiegu pamiętaj, by odpowiednio nawilżyć swoje wargi, dobrze sprawdzi się również w tym przypadku aloes i kosmetyki z nim składzie.

Dodaj swoim ustom mocy, wyrazistości i idealnego koloru. Świętuj 20 lat ultra blasku, przyjemnej konsystencji i szczęścia z tym uwielbianym, kultowym, nawilżającym błyszczykiem do ust LANCÔME Juicy Tubes. Charakterystyczna, przyjemna konsystencja i pełne poczucie szczęście: oryginalny i kultowy Juicy Tubes! Formuła długo utrzymuje się na ustach, dzięki czemu są one nawilżone i wygładzone. To hit na zimę!

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

i Autor: Materiały prasowe Lancôme