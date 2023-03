Odmładzający krem pod oczy z Rossmann w promocji za 9 zł! Idealny dla kobiet po 50-tce na zmarszczki. "Lepszy niż drogie kremy"

Krem pod oczy z Rossmann dla kobiet po 50-tce

Każda kobieta dojrzała doskonale zdaje sobie sprawę, że jednym z najważniejszych kosmetyków, jakie powinna mieć w swojej kosmetyczce, jest krem pod oczy. To właśnie w tym miejscu skóra jest najcieńsza i szybko pojawiają się na niej zmarszczki. Dobry krem pod oczy dla kobiet po 50-tce to taki, który nie tylko nawilży skórę i ją ujędrni, ale także rozświetli, maskując przy tym cienie. Nie dziwi zatem fakt, że krem pod oczy z Rossmann ISANA z witaminą C to jeden z ulubionych produktów do pielęgnacji cery wśród pań. ISANA Vitamin C pod oczy ma działanie antyoksydacyjne, a dzięki zawartości witaminy C w swoim składzie, rozświetla skórę wokół oczu. Ten krem pod oczy z Rossmann przeciwdziała procesowi starzenia się skóry i zmniejsza jego oznaki. Skutecznie redukuje i wygładza zmarszczki, a także zwiększa jędrność skóry. Dzięki zawartości ekstraktów z pomarańczy i aceroli krem pod oczy poprawia napięcie skóry. Jednym słowem krem pod oczy z Rossmann jest idealny dla kobiet po 50-tce.

Odmładzający krem pod oczy z Rossmann w promocji za 9 zł

Z pewnością na tym nie kończą się zalety tego kremu pod oczy ISANA z witaminą C. Wiele kobiet skusi również jego cena. Teraz krem znalazł się w promocji Rossmann i kosztuje 9,99 zł. To doskonała okazja, aby wypróbować ten zachwalany na wielu forach kosmetyk pod oczy.

"Po dłuższym stosowaniu da się zauważyć, że lekko niweluje cienie pod oczami. Witamina C fajnie działa na okolice oczu, bo ujędrnia i napina skórę"

"Niektóre drogie kosmetyki nie dają takich efektów jak ten za ok. 10zł. Stosuję go już jakieś 2 tygodnie i mam wrażenie że cienie pod oczami, z którymi borykam się od zawsze, są lekko jaśniejsze. Skóra pod oczami jest bardziej nawilżona, miękka w dotyku"

"Krem cudnie rozświetla spojrzenie - nadaje skórze blasku i wygląda ona zdrowiej i młodziej - wyglądam jak po 10h snu"

- piszą zachwycone kobiety.

i Autor: Rossmann Krem pod oczy ISANA z witaminą C w promocji Rossmann