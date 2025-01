Odmłodzenie, nawilżenie i fotoprotekcja. Co spakować do zimowej kosmetyczki? Kosmetolog radzi

We wtorek się zacznie. Legendarne perfumy w promocji Rossmanna za 100 zł. Zapach dla ludzi, którzy nie boją się żyć inaczej. To zdecydowanie top perfumy na 2025

Wysokie góry, zimowe widoki lub dalekie rozdroża, które zwiastują przygody. Ferie to jeden z tych okresów w ciągu roku, na które czekamy z niecierpliwością. To także moment prawdziwego wyzwania dla skóry. Zmiany temperatury, ogrzewane i klimatyzowane pomieszczenia, zimny wiatr i zmienna dieta – to wszystko sprawia, że skóra wymaga szczególnej opieki: nawilżenia, ochrony przeciwsłonecznej i regeneracji. Eksperci wskazują, że to właśnie te trzy funkcje powinny spełniać produkty, które znajdą miejsce w zimowej walizce. Must-have to: kwas laktobionowy, krem z SPF i retinol.

Zimowe nawilżenie i ukojenie

Zima to dla skóry prawdziwy survival. Zimny wiatr, zmienna pogoda, a także sztuczne ogrzewanie i mnóstwo czynników zewnętrznych, których (w ferworze szusowania po stokach i wycieczek po bezdrożach) często nie zauważamy. Nasza skóra – przeciwnie – może szybko zareagować na nasze przygody destabilizacją, podrażnieniem i przesuszeniem. Kosmetolodzy wskazują, że substancja numer jeden w ferie (i nie tylko) to kwas laktobionowy, który dogłębnie nawilża i regeneruje cerę. Co warto o nim wiedzieć?

– Kwas laktobionowy jest przedstawicielem innowacyjnej generacji kwasów hydroksylowych i należy do grupy polihydroksykwasów. Bardzo skutecznie koi oraz regeneruje, co sprawia, że jest doceniany zarówno w gabinetach kosmetycznych, jak w specjalistycznej pielęgnacji domowej. Przyspiesza gojenie ran i wzmacnia czynności bariery naskórkowej. Poprawia nawilżenie skóry poprzez wiązanie wody w naskórku oraz tworzenie powłoki okluzyjnej. Jego właściwości sprawiają, że zimą to „składnik numer jeden”, który zdecydowanie powinnyśmy spakować do walizki i mieć zawsze w zasięgu ręki – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, Ekspert marki mesoBoost®. – Oprócz właściwości regenerujących, działa także przeciwstarzeniowo, antyoskydacyjnie i przeciwzapalnie. Zapobiega powstawaniu zmarszczek i wiotczeniu skóry. Kwas laktobionowy znajdziemy w linii mesoBoost® Regeneration Booster – dodaje.

Ochrona przeciwsłoneczna

Skuteczna ochrona przeciwsłoneczna to podstawa. Specjaliści wskazują, że… nie tylko latem. Zimą, choć odczuwamy chłód, a promienie słoneczne „chowają się” za chmurami, nadal wywierają intensywny wpływ na naszą skórę – m.in. wpływają na jej fotostarzenie, przebarwienia, a nawet mogą powodować zmiany chorobowe. Kosmetolodzy wskazują, że stosowanie produktów z filtrami UV powinno być jedną z bazowych zasad efektywnej pielęgnacji w zimowe dni. – Ochrona przeciwsłoneczna jesienią i zimą jest absolutnie konieczna, tym czasem często po zakończeniu sezonu letniego odkładamy produkty z filtrami na półkę. To duży błąd. Uprawiając sporty zimowe, kiedy przebywamy wiele godzin na powietrzu, mamy do czynienia ze znaczną ekspozycją na słońce, więc tym bardziej konieczne jest włączenie skutecznej fotoprotekcji, np. mesoBoost® Ultimate Protection – mówi Agnieszka Kowalska. – Zima to także świetny czas na stosowanie regeneracji retinolem, a ta bezwzględnie wymaga ochrony przeciwsłonecznej. Warto wdrażać prawidłowe nawyki pielęgnacyjne – dodaje.

Regeneracja retinolem

Co jeszcze spakować na dłuższy, zimowy wyjazd? No właśnie – kosmetyk z retinolem. To prawdziwy, multifunkcjonalny król zimowej pielęgnacji. Retinol jest aktywną formą witaminy A – od lat uwielbianą i często stosowaną w gabinetach kosmetycznych. Trendy pokazują, że obecnie stanął także na podium popularności w pielęgnacji domowej. I słusznie, ponieważ działa regenerująco, normalizująco, odmładzająco oraz „potrafi” rozjaśniać przebarwienia. – Retinol skutecznie stymuluje produkcję kolagenu w naszej skórze i wpływa na cykl jej odnowy komórkowej. Dzięki temu działa dokładnie tam, gdzie skóra potrzebuje regeneracji i wsparcia – np. na objawy starzenia, pojawiające się przebarwienia czy nadmierne wydzielania sebum. Retinol świetnie sprawdza się w zimowej, regenerującej rutynie. Znajdziemy go w linii Extra Lift Complex Retinol mesoBoost® – mówi Agnieszka Kowalska.

Jak spakować walizkę na zimowy wyjazd? Przede wszystkim… skutecznie! Kosmetolodzy wskazują, że warto postawić na multifunkcjonalne składniki aktywne: kwas laktobionowy, który koi i nawilża oraz na retinol, który regeneruje i odmładza. Trzecim elementem zimowej kosmetyczki powinna być skuteczna fotoprotekcja, która na stoku (i nie tylko) to prawdziwy must-have.

mesoBoost® REGENERATION BOOSTER

Intensywnie regenerujący krem do twarzy

Intensywnie regenerujący krem do twarzy mesoboost REGENERATION BOOSTER z kwasem laktobionowym i olejem z baobabu przeznaczony jest szczególnie do skóry suchej, szorstkiej, z zaburzoną barierą hydrolipidową oraz wrażliwej. Doskonale sprawdzi się także po zabiegach kosmetologicznych i dermatologicznych. Formuła zawiera kwas laktobionowy, który przyspiesza odnowę naskórka. Ujednolica strukturę skóry, zarazem wygładzając i poprawiając jędrność. Bogaty olej z baobabu wspiera regenerację skóry, odżywia oraz przynosi skórze ukojenie.

W SKŁAD LINII WCHODZĄ TAKŻE:

Peeling do twarzy Glass Skin mesoBoost® REGENERATION BOOSTER

Regenerujący olejek do demakijażu mesoBoost® REGENERATION BOOSTER

Intensywnie regenerujące serum do twarzy mesoBoost® REGENERATION BOOSTER

mesoBoost® ULTIMATE PROTECTION

Krem do twarzy z SPF 50

Stabilne filtry najnowszej generacji

Potwierdzona wysoka ochrona UVA/UVB SPF 50

Satynowa konsystencja idealna pod makijaż

Formuła water resistant

Opakowanie typu airless – zwiększające bezpieczeństwo i higienę stosowania