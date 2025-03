Odżywienie, regeneracja i odmłodzenie. Jak pielęgnować skórę w dobowym rytmie?

Co oznacza pielęgnacja w rytmie dobowym? Według ekspertów – to perfekcyjny dobór składników aktywnych, jakie stosujemy w rutynie pielęgnacyjnej: rano, wieczorem i w ciągu dnia. Wiosną must-have jest odżywienie, regeneracja i poprawa kolorytu cery. Kosmetolodzy wskazują, że idealne składniki do stosowania o poranku to kwas ferulowy i witamina C wsparte efektywną fotopotekcją. Z kolei nocą nasza skóra świetnie odpowiada na składniki przeciwstarzeniowe jak ceramidy i peptydy, a także te dogłębnie regenerujące – np. kwas laktobionowy. A w momentach, kiedy potrzebujemy natychmiastowego odmłodzenia? Na podium staje tandem: kwas GABA i heksapeptyd! Nasza skóra „docenia” sprytne połączenia.

Na dzień: moc witaminy C, ferulowa regeneracja i SPF

Poranek to chwila, kiedy najmocniej potrzebujemy zastrzyku dobrej energii. Kosmetolodzy wskazują, że kosmetyczna „mała-czarna” dla skóry to witamina C – składnik aktywny o wielkiej mocy i niespotykanej multifunkcjonalności. Wyrównuje koloryt skóry, skutecznie likwiduje przebarwienia, a także jest silnym antyoksydantem. Odmładza, regeneruje i odświeża skórę, ale to jeszcze nie wszystko – wzmacnia również ściany naczyń krwionośnych, wspierając cerę naczynkową, wspomaga odbudowę bariery naskórkowej, normalizuje wydzielanie sebum i przyśpiesza gojenie uszkodzeń. – Witamina C aktywnie wspiera procesy odnowy komórkowej oraz bierze udział w syntezie elastyny i kolagenu, co przekłada się na ujędrnienie skóry oraz redukcję zmarszczek. Dodatkowo pomaga regenerować uszkodzenia wywołane promieniowaniem UV i zmniejsza oznaki fotostarzenia – wyjaśnia Agnieszka Kowalska, kosmetolog, Medical Advisor, ekspert marki mesoBoost®. – Produkty z witaminą C sprawdzają się idealnie w porannym rytuale – jako mocny filar pielęgnacji w rytmie dobowym i pozytywny ładunek na cały dzień. Moc witaminy C znajdziemy w serum i kremie Vit C 15% mesoBoost® – dodaje.

Drugi z mocnych antyoksydantów poprawiający koloryt skóry – idealny dla porannej pielęgnacji, to kwas ferulowy (czyli kwas 4-hydroksy-3-metoksycynamonowy). Kwas ferulowy skutecznie neutralizuje aż trzy rodzaje wolnych rodników: tlenek azotu, podtlenek i rodnik hydroksylowy. Dodatkowo pochłania pewien zakres promieniowania UV, wspierając działanie produktów fotoprotekcyjnych (należy aplikować je codziennie rano!), chroniąc komórki i spowalniając procesy starzenia. Eksperci wskazują także, że kwas ferulowy skutecznie przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu. – Jego multifunkcjonalność, sprawdzona na rynku gabinetowym, sprawiła że „zdecydowanym krokiem wkroczył” w świat pielęgnacji domowej. Kwas ferulowy to składnik pierwszego wyboru jeśli chodzi o poranną pielęgnację. Możemy go znaleźć m.in. w linii Ferul Power mesoBoost®– dodaje.

Na noc: anti-aging, ukojenie i nawilżenie

Kosmetolodzy podpowiadają, że filary wieczornej rutyny to z kolei ceramidy, peptydy i kwas laktobionowy. Ceramidy są substancją tłuszczową nazywaną inaczej cementem międzykomórkowym lub sfingolipidem. Działają odmładzająco, spajając komórki warstwy rogowej naskórka i skutecznie zabezpieczając skórę przed działaniem czynników zewnętrznych oraz utratą wody. Ceramidy idealnie grają w duecie z peptydami, które ujędrniają i regenerują skórę. – Taki odmładzający duet znajdziemy w linii Anti-Aging Complex mesoBoost® z kompleksem peptydowym opartym na mocy tripeptydu 10 i tripeptydu 1. Tandem: ceramidy i peptydy to jeden z kluczowych wyborów dla wieczornej pielęgnacji – mówi Agnieszka Kowalska.

Drugie z polecanych rozwiązań dla wieczornego rytuału – to kwas laktobionowy, czyli polihydroksykwas, który powstaje w wyniku utleniania laktozy pochodzącej z mleka. Ten składnik aktywny jest prawdziwym królem ukojenia oraz skutecznej regeneracji. Wykazuje także działanie przeciwstarzeniowe oraz przeciwzapalne oraz redukuje popękane naczynka i rumień. Dla wieczornego ukojenia i odżywienia skóry – to komponent „na wagę złota”.

Efekty bankietowe: dodatek do zadań specjalnych

Eksperci wskazują, że świetnym wsparciem dobowego rytmu pielęgnacji jest domowa kosmetyka bankietowa. Na podium w tym przypadku stoi kwas GABA w połączeniu z heksapeptydem. Ten „tandem do zadań specjalnych” sprawdza się świetnie nie tylko przed wielkimi wyjściami, ale także wtedy, kiedy jesteśmy zmęczone i nasza skóra po prostu traci jędrność i młody wygląd. Ten duet zwany jest w świecie beauty alternatywą dla toksyny botulinowej. Doceniony w gabinetach kosmetycznych, ostatnio śmiało wkroczył do standardów pielęgnacji domowej i stał się game-changerem. – Kwas GABA to inaczej kwas gamma-aminomasłowy. To neurotransmiter, który odpowiada za blokowanie sygnałów synaps nerwowych szlakami kanałów jonowych. Dzięki czemu „potrafi” skutecznie redukować zmarszczki mimiczne. Heksapeptyd z kolei to świetnie wnikająca w skórę substancja białkowa, której właściwości i struktura także są podobne do toksyny botulinowej. Ten niezwykły duet zastosowany został w linii Lift Shot mesoBoost® – mówi Agnieszka Kowalska.

mesoBoost® Anti-Aging Complex Ceramides & Peptides

Krem do twarzy

Krem do twarzy mesoBoost® ANTI AGING complex ceramides & peptides to kombinacja składników aktywnych o działaniu anti-age. Ceramidy wzmacniają barierę ochronną skóry, chronią przed odwodnieniem i przesuszeniem, a także wykazują działanie przeciwzmarszczkowe i ujędrniające. Peptydy z kolei promują aktywację procesu regeneracji i korzystnie wpływają na odmłodzenie skóry.

CERAMIDY - to lipidy, które stanowią "cement komórkowy" naszej skóry, budują barierę ochronną zabezpieczając skórę przed czynnikami zewnętrznymi i utratą wody.

KOMPLEKS PEPTYDÓW - wysokie stężenie protein: pszenicy, soi, tripeptydu 10 i tripeptydu 1, wpływa na wygładzenie skóry oraz spłycenie zmarszczek.

mesoBoost VIT C 15%

Krem do twarzy

mesoBoost wit. C 15% krem do twarzy to silnie odżywczy i rewitalizujący preparat z witaminą C do codziennej pielęgnacji skóry szarej, matowej, cery palaczy, o nierównym kolorycie oraz zniszczonej słońcem lub upływem lat. Skoncentrowana oraz ustabilizowana witamina C stymuluje procesy odnowy komórkowej i uczestniczy w syntezie elastyny oraz kolagenu. Tym samym intensywnie wpływa na ujędrnienie skóry i wygładzenie zmarszczek. Dodatkowo hamuje i regeneruje uszkodzenia cery powodowane promieniowaniem UV. Specjalnie opracowany kompleks regenerujący, bazujący na oleju lnianym i oleju z czarnuszki pobudza skórę do odnowy i opóźnia procesy starzenia komórek skóry.

15 % WITAMINA C - silnie hamuje proces starzenia, rozjaśnia skórę i ją wygładza.

OLEJ Z CZARNUSZKI - posiada silne właściwości regenerujące, a także ochronne przed czynnikami zewnętrznymi. Wykazuje działanie antybakteryjne i przeciwzapalne.

OLEJ LNIANY - wykazuje działanie nawilżające i jednocześnie zatrzymuje wilgoć w skórze poprawiając tym samym elastyczność skóry.

